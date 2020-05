No habrá regreso a clases el 1 de junio en Puebla: Barbosa Huerta

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que no habrá regreso a clases el 1 de junio.

En videoconferencia matutina, detalló que el gobierno federal "no puede decir que se regresa a clases a inicios del próximo mes, si aún está en aumento el contagio del virus.

"De verdad no se ve claro, no se habla claro, el primero de junio no se puede regresar a la normalidad, ya estamos a 12 de mayo y están subiendo los casos", aseguró el mandatario estatal.

Barbosa Huerta sentenció que en ningún estado del país dejan de subir los casos positivos, y que todavía no hay ninguna entidad que tenga la curva aplanada, por lo que el regreso a clases no podrá ser sino hasta que esté "perfectamente controlada la epidemia".