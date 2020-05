Abren convocatoria a concurso de composición orquestal

*El certamen otorga un premio de 50 mil pesos

México, 12 de mayo (Notimex).– Con un premio único de 50 mil pesos, la Universidad Panamericana y el Grupo SOHIN abrieron la convocatoria para participar en el Concurso Nacional de Composición #EstarMejor para orquesta sinfónica 2020. Podrá participar el público en general enviando un proyecto antes del 1 de octubre próximo a las 14:00 horas. Los interesados deberán tener menos de 35 años cumplidos a esa fecha, ser mexicanos de nacimiento o extranjeros residentes en el país que acrediten legalmente una estancia en el país de por lo menos cinco años. Los requisitos de la obra son los siguientes: ser inédita, es decir no haber sido interpretada ni grabada antes, ni podrá estar en espera del dictamen de otro concurso; tener un máximo de dotación orquestal de 3d1,2,2,2, -4,2,2,1 -2 timbales +3 percusionistas, cuerdas (violines I, violas II, violas, violonchelos, contrabajos), 1 arpa, 1 piano. También, que la sección de cuerdas no excede 12 violines primeros, 10 segundos, ocho violas, seis violoncelos, cinco contrabajos y pueden ser subdivididas a un máximo de dos partes por sección. La duración deberá ser de entre ocho y 12 minutos y la obra podrá estar compuesta en uno o varios movimientos. La obra y toda la información adjunta deberá ser enviada en un solo correo electrónico a la dirección bellasartes@up.edu.mx, en el que se puede pedir mayor información, y deberá ser desde otro que no sea el del autor para guardar el anonimato. El fallo será inapelable y el jurado calificador estará integrado por los compositores Mario Lavista, Gabriela Ortiz y Francisco Cortés, así como el director de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana, Gabriel Pliego. Para conocer las bases completas se puede consultar la página electrónica del plantel (eba.up.edu.mx).