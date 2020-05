La importancia de la ficción en la vida cotidiana

*Francisco Olivié señala que la función de los artistas es completar el universo con historias que hagan a la gente sentir seguridad

Por Víctor Jesús González

México, 11 de mayo (Notimex).— El dramaturgo y guionista, Francisco Olivié, reflexionó sobre las herramientas creativas que sirven en la narrativa audiovisual actual durante la conferencia virtual "La Pluma Mágica. El Canon y la Modernidad", impartida desde la redes sociales de una universidad capitalina especializada en Comunicación. “¿Qué sería, pues, de nosotros sin la ayuda de lo que no existe? Esa frase es del escritor, poeta, ensayista y filósofo francés, Paul Valéry; en ella está la respuesta y sentido de todos los que nos dedicamos a la creación y, de manera específica, a escribir para audiovisuales”. Olivié añadió que lo que no existe únicamente puede ser creado por la ficción y en cualquier tiempo de la historia humana ésta necesita no sólo de la intuición o de la inspiración, “también de una formación integral que, por medio de exposiciones, el canto, la música, la pintura…, transforme a las persona en seres cultos y creativos”. En ese sentido, también se indicó que, como lo dijera Joseph Campell en su libro El poder del mito, la humanidad siempre necesita salir de su realidad no sólo como un proceso lúdico, también “porque necesitamos llenar de mitos, de ideas al mundo que nos rodea para poder darle sentido o referencia. “La función de los artistas es completar el universo con historias que hagan a los sujetos —que forman parte de una colectividad— sentir la seguridad y la lógica de lo que hacen en el día a día; es decir, sin los rituales o los mitos el ser humano se siente perdido o aislado en la vida, de ahí la importancia de la creación de relatos”. Para concluir la charla, Francisco Olivié destacó que la ficción y las creaciones narrativas también sirven para que las sociedades pueden pensar escenarios y posibles respuestas ante situaciones inesperadas, “por ejemplo, ahora estamos en un tiempo, por la emergencia sanitaria, donde se necesitan crear nuevos relatos para enfrentar la vida”.