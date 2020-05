Subastan guitarra que Kurt Cobain tocó en desenchufado de Nirvana

*Estiman la venta en un millón de dólares

México, 11 May (Notimex). - El director ejecutivo de una reconocida casa de subastas, Darren Julien, reveló a través de un comunicado dirigido a los medios de comunicación, que una de las guitarras del fallecido exvocalista y líder de la banda de rock Nirvana, Kurt Cobain, será subastada y podría alcanzar el valor de un millón de dólares.

Luego de que el año pasado subastaran el suéter del fallecido cantante por 334,000 dólares, Julien’s Auction anunció la subasta de la guitarra Martin D-18E de 1959, que Cobain tocó para una sesión acústica en vivo en 1993.

Darren Julien, expresó en el mismo comunicado: “Se ha ganado el lugar que le corresponde en la historia como el instrumento de uno de los músicos e íconos más influyentes del rock, en una de las actuaciones en directo más grandes y memorables de todos los tiempos”.

El instrumento podría alcanzar el precio de un millón de dólares, según estima la casa de subastas, pues es de gran valor para los fanáticos por ser la guitarra que tocó el músico, cinco meses antes de su fallecimiento, durante la grabación del álbum MTV Unplugged in New York, en el que la agrupación incluyó temas como About a Girl y All Apologies.

La subasta del suéter verde oliva de Cobain, resultó en un récord mundial para prendas de su tipo, según explica Julien, por lo que la venta de la guitarra podría resultar del mismo modo, en caso de superar los 3.9 millones de dólares de la venta de la guitarra del músico británico David Gilmour, reconocido por haber integrado la agrupación Pink Floyd.