“Crónicas de octubre”, nuevas miradas al Movimiento Estudiantil de 1968

*El libro, conformado de recuerdos y testimonios, puede descargarse gratis en internet

Por Víctor Jesús González

México, 11 de mayo (Notimex).— A través de redes sociales fue presentado el libro Crónicas de octubre, coordinado por Liliana Pesina, el cual reúne testimonios de 12 participantes del movimiento estudiantil de 1968, quienes comparten nuevos puntos de vista sobre este suceso histórico. En las cuentas de la Unidad de Vinculación Académica del Centro Cultural Tlatelolco, Áurea Esquivel, responsable de Biblioteca Alaíde Foppa, dijo que en el volumen una docena de testigos “se reúnen para escribir sus recuerdos. Otra vez, en la Plaza de las Tres Culturas, sobre esos escalones y piedras a través de los que huyeron algunos, pero otros ya no se levantaron, donde casi se puede oír todavía el eco de gritos y tiroteos apenas cubiertos por el tiempo”. En la videoconferencia, Jimena Jaso, autora de la presentación de la publicación, explicó que “este proyecto surge como un complemento a la exposición con el mismo tema que se presenta en el centro cultural; sin embargo, lo primordial era darle voz a personas que no pertenecen a los grupos que se han apropiado el discurso del 68”. Anotó que “en un movimiento social de esa magnitud, sabemos que eran muchos lo implicados, entre ellos, personas de la vida cotidiana que no necesariamente era parte de un grupo político o ideológico, pero que por diferentes circunstancias se vieron involucrados; entonces, en este libro nos interesó escuchar esas voces”. En la actividad también estuvieron presentes algunas narradoras que con sus textos dieron vida al libro Crónicas de octubre. Ivonne Ojeda Rosete, autora de “Coincidencias”, y María Luisa Moreno, quien escribió “Uno entre la trompeta”, compartieron con el público parte de su proceso creativo. Áurea Esquivel puntualizó que Liliana Pesina, coordinadora del libro, es maestra del taller Crónicas del 68. Además de los textos, la edición –descargable en internet– contiene fotografías de objetos personales que tienen relación con el movimiento social, entablándose un diálogo entre ambos componentes.