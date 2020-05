Ofrece disculpas AMLO a médicos que se sintieron ofendidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a los médicos del país que se sintieron ofendidos por sus declaraciones del pasado viernes, sobre que antes había médicos que solo buscaban enriquecerse.

López Obrador expuso que algunos médicos solo les interesaba el dinero e incluso cayeron en actos irregulares como la mercantilización de los medicamentos.

El mandatario acotó que se tergiversó lo que dijo y la mayor parte de los trabajadores de la salud tienen una vocación humanista. Incluso, agradeció a aquellos médicos que le han salvado la vida.

"No dije eso. Hablé de algunos médicos porque también es una realidad que se mercantilizó la medicina. Es parte del modelo neoliberal, pues si se robaban las medicinas... imagínense". Siempre hay, desgraciadamente, y no solo en México, en el mundo, quienes están dominados por la ambición, por el lucro, y a esos me referí", señaló.

López Obrador resaltó que no se puede generalizar a todos los médicos de caer en actos irregulares, pero es importante resaltar el tema por aquellos que sí los cometen, "abona para que les dé vergüenza a los que hacen eso, antes no se hablaba de ese tema, claro que no les gusta, algunos hasta les daban medallas al mérito".

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario recordó a médicos que han formado parte de la lucha social como Ernesto Che Guevara y el expresidente chileno Salvador Allende.

Organizaciones de médicos de diferentes especialidades exigieron, el pasado fin de semana, una disculpa pública al presidente por sus dichos.