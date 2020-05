Fallece Jerry Stiller a los 92 años

El comediante estadounidense Jerry Stiller, padre del actor Ben Stiller, falleció esta mañana a los 92 años de edad, tal como anunció su hijo a través de las redes sociales.

El también director de 54 años, compartió una publicación en la red para anunciar el deceso de su padre: “Me entristece decir que mi padre, Jerry Stiller, falleció por causas naturales”, declaró Ben.

Además, el actor expresó su aflicción en la misma publicación: “Fue un gran padre, abuelo, y el esposo más dedicado a Anne durante unos 62 años. Se le extrañará mucho. Te quiero papa”, escribió en su cuenta de Twitter para concluir.

Los amigos y compañeros de la familia enviaron sus condolencias a través de los comentarios en la misma publicación: “Era un hombre encantador, siempre tan amable conmigo. Condolencias, Ben”, escribió el actor estadounidense Hank Azaria.

Jerry comenzó su carrera en 1956 con un personaje en la serie televisiva Studio One; sin embargo, su éxito comenzó durante la década de los 60 y 70 al participar en el dúo cómico Stiller and Meara junto a su esposa Anne Meara, quien desde 2015 ya no está activa en la industria.

Jerry Stiller también participó en filmes como Seinfeld con el papel de "Frank Costanza"; Zoolander”, donde encarnó a "Maury Ballstein", y The Heartbreak Kid, su última película, en la que interpretó al personaje "Doc Cantrow" padre de Eddie Cantrow, a quien dio vida su hijo Ben Stiller.