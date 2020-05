Batres y Chertorivski polemizan sobre pandemia de COVID-19

El senador Martí Batres Guadarrama y el exsecretario de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg, polemizaron por la situación del sistema de salud del país.

Desde sus cuentas de Twitter, ambos personajes de la vida pública discutieron luego de que el morenista, desde el sábado por la noche, aseguró que los exsecretarios de Salud José Narro Robles, el propio Chertorivski Woldenberg y Julio Frenk Mora "pontifican" y ofrecen sus consejos sobre el actual sistema de salud.

Los tres exfuncionarios han puesto en duda las cifras oficiales de infectados por COVID-19 en lo que va de la crisis sanitaria, en diversas entrevistas a medios de comunicación.

"Los exsecretarios @JoseNarroR @Chertorivski y @JulioFrenk pontifican sobre el sistema de salud y ofrecen sus consejos. Sin embargo, si hubieran sido buenos secretarios hoy tendríamos un sistema público de salud con infraestructura y personal suficiente para enfrentar al Covid-19", acusó desde su cuenta de Twitter (@martibatres).

Y este domingo, Chertorivski, secretario de Salud en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, contestó que el senador "evade el punto" y que el país no cuenta con datos creíbles sobre el avance de la pandemia.

"Senador Batres evade el punto, escurre el bulto. Los 3 ex secretarios señalamos que México no tiene información suficiente para gestionar la epidemia. Y que representa una grave irresponsabilidad. Responda a eso. Hay miles de vidas en juego, por lo que veo, no es su prioridad", aseveró en su cuenta oficial @Chertorivski.

Batres Guadarrama reviró que su prioridad, y la de la administración de Andrés Manuel López Obrador, es salvar vidas, mientras que la de los tres servidores públicos fueron los negocios, a través de la subrogación de servicios con fondos públicos.

Asimismo, le reprochó que cuando estuvo al frente de la Secretaría de Salud, cuando atendió la pandemia de gripe A (H1N1), no ofreció datos a la ciudadanía.

"La prioridad de @GobiernoMX @SSalud_mx y mía es salvar vidas. La suya son los negocios. Usted y otros exsecretarios de salud promovieron la subrogación de servicios para financiar hospitales privados con recursos públicos, Y hoy la @SSalud_mx da información que usted nunca dio".