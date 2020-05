OMD lanza el concierto inédito "Live From Your Sofa!"

La banda británica de synth pop, Orchestral Manoeuvres in the Dark, liberó en plataformas digitales un concierto inédito que tuvo lugar en Londres en 2019; con motivo de la cuarentena, la transmisión se llamó Live From Your Sofa!".

“Estamos absolutamente asombrados por la respuesta al evento OMD: Live From Your Sofa, de esta anoche. Estamos muy contentos de haber podido aportar algo de positividad y un sentido de comunidad a las personas en este momento. Gracias a todos por unirse”, escribieron los músicos en Facebook.

Asimismo, reconocieron al staff que estuvo con ellos en aquella presentación de noviembre en el recinto Hammersmith Apollo:

“Nos gustaría agradecer a nuestro increíble equipo que organizó el programa en noviembre del año pasado, así como a todos los que trabajaron detrás de escena en el evento. En particular, nos gustaría agradecer a Ed Macdonald y Mirelle Davis, quienes han trabajado incansablemente durante las últimas semanas. El concierto no hubiera sucedido sin ellos”.

El video permanecerá en YouTube por unos días más, para aquellos fans que no pudieron verlo.

Orchestral Manoeuvres in the Dark se fundó en 1978 por Andy McCluskey y Paul Humphreys. También es una agrupación considerada dentro de la escena New Wave; han lanzado 13 álbumes de estudio, entre sus temas conocidos están Enola Gay, If You Leave, Live and Die, Souvenir y Telegraph.