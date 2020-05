Se pronuncia presidente de Colegio de Abogados sobre "ley Bonilla"

Los ministros de la SCJN deben considerar que, si aprueban una modificación al mandato del gobernador de Baja California, para reducirlo de cinco a dos años, abrirán una puerta para que los gobernadores y alcaldes usen el recurso paa modificar su mandato, afirmó el presidente nacional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Ángel Martin Junquera Sepúlveda.

Este lunes 11 de mayo, el Alto Tribunal comenzará el análisis de las reformas de ley que permiten la ampliación de dos a cinco años del mandato de Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, denominada "ley Bonilla".

Junquera Sepúlveda espera que los magistrados actúen "con seriedad, reflexión, pensando en lo mejor para el país y el respeto a la legalidad, pues antes que una decisión rápida, se requiere salvaguardar el Estado de Derecho", consideró en un comunicado.

El dirigente del Colegio señaló que son improcedentes las acciones de inconstitucionalidad que argumentan los partidos políticos, al pedir que se invalide la reforma que aprobó el Congreso de Baja California, para restituir el periodo del gobernador.

“La determinación del legislativo estatal no es una reforma de naturaleza electoral, ya que es una reforma a la Constitución Local, que no tiene que ver con un proceso electoral, sino sólo con la duración del mandato del gobernador. De ahí que los partidos políticos no están legitimados para impugnarla”, apuntó.

El Legislativo de Baja California regresó los términos del periodo del gobierno a los cinco años, como se había contemplado en la convocatoria del proceso electoral, ya que en el transcurso del mismo se había reducido a dos años, aseveró el litigante.

El vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana apuntó que la emisión del decreto se hizo dentro de la llamada libertad configurativa del legislador, facultad que tiene el Congreso estatal, ya que el ajuste del período del mandato fue menor a los seis años que establece la Constitución Federal.

Así, la reforma a la Constitución Local se emitió en el marco de la autonomía estatal y del respeto al pacto federal, sostuvo el abogado.

Agregó que, además, esta medida se hizo para no volver a tener elecciones en 2021 y homologar las elecciones locales con las federales en 2024.

“La reforma regula una situación ultractiva, pues se aprobó cuando el gobernador electo aún no tomaba protesta del cargo. Esto es, no se trata de una reforma retroactiva, sino que sus efectos fueron hacía el futuro”, añadió Junquera.

El abogado explicó que las líneas de discusión en este caso son las mismas que se expresaron en la sentencia de ampliación del plazo de los Magistrados Electorales en 2017, por lo que espera que los ministros consideren los argumentos en el mismo sentido de procedencia.

El ahora gobernador Jaime Bonilla entró a la contienda como candidato, bajo una convocatoria para cinco años, pero enseguida hubo una modificación a dos años, en el mismo transcurso del proceso electoral, sin que se modificara la convocatoria ni se publicara en el periódico oficial, recordó.

A Bonilla Valdez le recortaron el período por el que resultó ganador en la elección y para el que rindió protesta ante el Congreso Estatal, luego de la reforma que aprobó el congreso local, expuso el litigante.

Ahora, afirmó el abogado, algunos actores políticos pretenden modificar el período para que sea de dos años y, si se anula la reforma de Baja California, será ello una modificación a un gobierno ya en marcha, por lo que se sentará un precedente que podría dar lugar a modificaciones de extensión de otros períodos de gobierno, incluso cuando ya estén en pleno curso, agregó.

"Si lo que queremos es evitar la tentación de perpetrarse en el poder hay que ser cuidadosos en lo que se va a aprobar; confiamos en el conocimiento y sapiencia de los Ministros para garantizar y no mermar nuestro sistema democrático", concluyó Ángel Junquera.