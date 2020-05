P!nk admite que el COVID-19 fue su experiencia más desafiante como madre

La cantante estadounidense P!nk reconoció que "luchar" contra el coronavirus con su pequeño hijo Jameson, fue su "experiencia más desafiante física y emocionalmente" como madre, recalcó la gravedad de la enfermedad y opinó que las pruebas deben ser más accesibles ya que el virus no discrimina condición social ni económica.

En una publicación que hizo en redes sociales, expresó: “Esta enfermedad es grave y real. Las personas necesitan saber que afecta a los jóvenes y viejos, sanos y no saludables, ricos y pobres, y debemos hacer pruebas gratuitas y más accesibles para proteger a nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos y nuestras comunidades".

En abril la intérprete de Try dio a conocer que ella y su pequeño habían contraído el virus luego de permanecer por dos semanas en aislamiento, posteriormente se volvieron a someter a una prueba que resultó negativa, por lo que ambos están recuperados de coronavirus.

Luego de vencer la batalla contra dicha enfermedad y previo al Día de las madres, P!nk confesó a NBC News: “El Día de la Madre es este fin de semana y he estado reflexionando sobre el maravilloso regalo de tiempo que la vida me da en la cuarentena. Ser madre, maestra, cocinera, confidente y una cazadora de sueños rudos a la vez, no es una tarea fácil”.

Continuó: “Combatir COVID-19 junto con mi hijo de 3 años fue la experiencia más desafiante física y emocionalmente que he tenido como madre. Semanas después de recibir los resultados de nuestra prueba, mi hijo todavía estaba enfermo y con fiebre. Fue un momento aterrador, sin saber lo que vendría después”.

Por otro lado, P!nk colocó en redes sociales un mensaje en este día dedicado a todas las madres del mundo como parte de una campaña impulsada por la UNICEF: "Este Día de la Madre, mientras abrazas a tus bebés, te animo a que pienses en todas las mamás del mundo que aún necesitan nuestra ayuda”.