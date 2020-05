America Ferrera se convierte en madre por segunda ocasión

*Pide que los regalos sean canalizados a una fundación

México, 10 May (Notimex).– La actriz America Ferrera, ganadora del Globo de Oro por la serie Ugly Betty, anunció que se convirtió en madre por segunda vez el 4 de mayo pasado, situación que tomó como un regalo en el marco por el Día de las Madres, día que celebra desde la llegada de su primer hijo, en mayo de 2018.

Fue con una fotografía de ella y su esposo, el director y actor estadounidense Ryan Piers Williams, sosteniendo la pequeña mano de su bebé, que la actriz dio a conocer la noticia: “Lucia Marisol Williams llegó el 4 de mayo para abrazarme y besarme el Día de la Madres. Mama, Dada y Big Brother están en la luna para darle la bienvenida brillante a nuestra familia”.

America, quien anunció su segundo embarazo en los primeros días de este 2020, compartió que, aunque la cuarentena no le permitió tener un tradicional Baby Shower, sí pudo realizar la entrega de insumos a la iniciativa Yes We Can Mobile Schools, un espacio que permite que las madres y niños de la frontera, aprendan, jueguen y se mantengan seguros en momentos difíciles.

Por lo anterior, Ferrera precisó que, si alguno de sus amigos está considerando enviarle algún regalo por su maternidad, prefiere que ese presente sea canalizado para dicha fundación, en nombre de su hija o por las madres que forman parte de su vida.

“Gracias a todos mis amigos y seres queridos que donaron regalos para apoyar a estas hermosas familias”, precisó la actriz en su mensaje, el cual acompañó con una serie de videos entregando ayuda para Yes We Can Mobile School que, de acuerdo con el portal de la fundación, se encuentra ubicado en la ciudad fronteriza de Tijuana, en México.

“El programa presenta un autobús urbano convertido en un aula móvil con escritorios, asientos y útiles escolares para proporcionar una educación de calidad a las comunidades a las que servimos. Nuestros programas educativos se centran en la prosperidad y el crecimiento de cada niño respectivo que ayudamos”, destaca el sitio oficial.