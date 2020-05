Madres de desaparecidos protestan en caravana en Saltillo

Integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidas en Coahuila (FUNDEC) se manifestaron este día de las madres, en una caravana de vehículos en Saltillo, para exigir al gobierno estatal y federal, que no queden impunes más de 580 casos que tiene registrados esta asociación.

Blanca Martínez, integrante de FUNDEC, indicó en entrevista para Notimex, que el acto es parte de la convocatoria para la marcha nacional del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y bajo medidas preventivas de no más de tres personas por vehículo, al circular hoy frente al palacio de gobierno.

“Seguimos exigiendo un mecanismo internacional contra la impunidad, extraordinario de identificación forense, y obviamente la búsqueda en vida de todos los desaparecidos en México”, detalló sobre las exigencias de este 10 de mayo mediante protestas que replicaron en mensajes vía redes sociales.

En el caso particular de Coahuila, Blanca Martínez, destacó el reciente señalamiento de esta asociación por la asignación de elementos de la Fiscalía de Personas Desparecidas en los retenes carreteros de inspección de COVID-19.

“Hay cosas que no se pueden hacer, pero también hay muchas cosas que no han hecho, que tienen que ver con análisis, con información para delinear estrategias de búsqueda e investigación y este tiempo tendrían que aprovechar en eso, no en retenes violatorios de los derechos humanos”, afirmó.

Un grupo de madres y familiares de desaparecidos también se manifestaron en la Alameda de Torreón, bajo las recomendaciones sanitarias de sana distancia.