María José se mantiene ocupada en actividades con su hija ante COVID-19

*En un acústico en vivo, aseguró que la maternidad es un reto y felicitó a las mamás en su día

Por Cristina Pineda Lozoya

México, 10 May (Notimex). - La cantante mexicana María José confesó que ser mamá la ha mantenido ocupada durante la cuarentena en casa por la propagación del COVID-19.

En una transmisión en vivo en donde celebró a las mamás, la compositora agradeció a aquellas mujeres que están cuidando en casa a los suyos y aseguró que la maternidad es todo un reto.

"Para mí ser mamá es como que te pusieron un diploma enfrente y te dijeron 'estás graduada, pero vas a estudiar durante todo este tiempo'. Es una carrera, un aprendizaje desde estar en contacto con la paciencia, con el amor, con las enseñanzas, porque aprendes de ellos y ellos absorben lo que eres. Para mí, ser mamá es algo muy lindo que al principio no entendía y hasta me estresaba, pero ahora lo disfruto muchísimo", aseguró a Jesse Cervantes, quien condujo el evento.

Hace cinco años, María José se convirtió en madre de una niña. En este tiempo con ella ha aprendido a compartir diferentes actividades como maquillarse, hacerse la manicura y hasta cocinar, aunque confesó que no es tan buena haciendo pasta.

"Es muy cansado, (los hijos) demandan mucha atención. Necesitan jugar, distraerse y salir al aire libre, está siendo difícil para todo el mundo tener una vida así. La gente se ha puesto muy creativa entreteniendo, los mismos maestros y escuelas han hecho ideas", aseguró la ex integrante de Kabah.

Acompañada de dos músicos, su guitarrista y una tecladista, María José se puso detrás del micrófono y, desde su casa, puso su voz a Él era perfecto, tema con el que inició su concierto virtual para compartir sus sensaciones por la pandemia mundial.

"Me he sentido bien, me he sentido rara, feliz, triste; he tenido muchas emociones. Al principio tal vez estaba más en desconcierto, ahorita siento un poco más de calma porque sé que va a pasar. Estoy disfrutando el tiempo que tengo con mi familia de estar en casa", explicó.

De sus fans y los escenarios extraña la interacción, esa que tanto le gustó desde que decidió dedicarse a la música. Según sus palabras, proviene de una familia de músicos concertistas, por lo que la pasión la tiene en la sangre.

"Traemos sangre española en nuestras venas. Mi mamá desde chiquita bailaba flamenco y tocaba las castañuelas, el piano y la batería, supongo que mi conexión con la música fue el día que Dios me puso como semilla en el vientre de mi mamá", recordó.

Aunque "La Josa" siente que está trabajando más que antes como mamá, asegura que se siente bien al poder experimentar en actividades que antes no tenía tiempo de hacer. Así, siguió su set entre anécdotas y preguntas, con Rosas en mi almohada y Evidencias, de Ana Gabriel.

También compartió la sensación que tuvo al formar parte del tema Resistiré, que se adoptó en España como una canción de esperanza en tiempos de COVID-19.

"Es una canción increíble, que en España lo tomaron como un himno de resistencia. Al tomarla también en México para mí fue un honor, porque lo preparo Alex Mizrahi con Octavio Padilla y las disqueras, se nota la unidad. Quedó algo super bonito y casero, cada quien en su onda", resaltó.

Para cerrar su presentación, de poco menos de media hora, pidió cambiar la palabra "encierro" por la de "cuidarnos" y agradeció a las mamás por su labor, al tiempo que exhortó a las familias a darse cuenta de su valor antes de cantar y despedirse con Lo que tenías conmigo.