Raquel Sirena Blues charló acerca de poemario

*La escritora presentó su más reciente libro intitulado “Versos para leer en cuarentena”

Por Víctor Jesús González

México, 10 de mayo (Notimex).— Para dar a conocer parte de su obra literaria y, al mismo tiempo, presentar al público el poemario que tiene por nombre Versos para leer en cuarentena, se realizó el recital de la poeta y cantautora Raquel Sirena Blues, desde las redes sociales del proyecto Esquivel Ansias. Al iniciar ¿ la actividad poética, Raquel Sirena Blues explicó al público que empezaría con una selección de textos que realizó en diferentes etapas de su vida, la cual en su mayoría tenía como característica común que fueron piezas narrativas escritas desde su experiencia, a partir de situaciones vividas. La poeta dijo que esa primera dosis de textos ocupaban las formas de la prosa poética y el verso, para expresar las ideas que nacieron “en un mar de sentimientos, catarsis y, poco a poco, fueron cobrando vida hasta llegar a convertirse en libros como Café cualquiera o Múltiples voces. Enseguida, Raquel Sirena Blues tomó aire y, por medio de la palabra, fue descubriendo las entrañas y los sentimientos que poblaron poemas como “El ingenio” o “La ciudad era un caos”, pieza que, según la autora, también fue el resultado de conversar con la gente. A la mitad del recital, el público pudo escuchar el poema “Cuando B.B. King se me fue”. Esta pieza, dijo la autora, “la escribí durante un viaje que hice para dar un concierto en una ciudad de México; no llevaba ningún medio de comunicación en el auto y era de noche; llegué al hotel y me dormí. Al despertar, me enteré de su muerte y sólo tenías ganas de escribir algo para él”. Para cerrar la actividad literaria, Raquel Sirena Blues presentó su nuevo poemario que bautizó como Versos para leer en cuarentena, “este texto son pequeños poemas y están ilustrados con grabados en blanco y negro. Está hecho en formato digital y trata de ser una puerta que ayude a liberar las emociones de los lectores en esta pandemia”.