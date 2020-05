“Hoy la radio está de luto en México”: Mariano Osorio

El locutor Mariano Osorio habló del legado que Héctor Martínez Serrano deja tanto a quienes desempeñan su labor frente a un micrófono como al público que lo siguió a lo largo de más cinco décadas en los diferentes espacios radiales de los que fue titular.

El titular del matutino Hoy, que se transmite a través de Joya 93.7, dijo que estuvo al tanto de la evolución del locutor guanajuatense que falleció esta tarde a la edad de 86 años.

“Me mantuve pendiente del estado de salud de don Héctor en los últimos días, él había estado trabajando de manera prácticamente normal con su equipo, de pronto me enteré que se sintió mal, que se lo habían llevado a hacerle alguna revisión, que lo internaron y pues desafortunadamente hoy nos enteramos de su lamentable deceso”, comentó a Notimex .

Mariano Osorio reconoce que Martínez Serrano es una presencia fundamental en la radio de nuestro país “para poder habar de la radio tenemos que habar necesariamente de Héctor, de sus años de trayectoria, de su enorme capacidad para conectar con una audiencia que le fue fiel por muchísimo tiempo.

"Me genera una enorme tristeza su partida, lo sigo pensando mucho, la radio está de luto en México porque se apagó una gran leyenda de la radiodifusión en nuestro país. Fue creador de un estilo único que sin importar la estación en la que estuviera su arrastre en términos técnicos, hablando de audiencias y de demográficos, era comparable con mover una montaña completa, apunta el comunicador.

Osorio compartió además una dinámica que se daba entre ambos cada vez que se encontraban en los pasillos de Radio Centro, empresa que transmite sus respectivas emisiones.

“Conservo con mucho cariño algunos pines que él regalaba de su producción, de su programa ‘Buenos días’, cada vez que me veía se quitaba el que traía puesto y me lo ponía, tengo mi colección y me hacía sentir muy abochornado, pero también muy contento y halagado, siempre fue muy generoso conmigo”, comparte.

Mariano Osorio, quien es titular de una de las emisiones de mayor duración en la banda de Frecuencia Modulada hizo énfasis en la calidez de Martínez Serrano.

“Me entrevistó algunas veces en su programa cuando lancé mis discos de reflexiones o cuando se daba algún evento trascendente, siempre tuvo esa generosidad hacia mi persona, yo veía que otros le tenían miedo, pero yo no, yo decía ‘a ver si se me pega algo’, y él agradecía mucho eso”.

Y añadió: “Yo me quedo con ese recordatorio de rigor y de disciplina que representa hacer radio todos los días. Me quedo con el compromiso de dar lo mejor de uno a su público, tal como lo hizo él toda su vida”.

Héctor Martínez Serrano hizo gran parte de su carrera radiofónica en la XEW, para luego tener un paso breve por Radio Fórmula y concluir su ciclo de actividad en Radio Centro.