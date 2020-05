Madres ejemplares en el mundo del entretenimiento

Todas ellas tienen en común el que han sido madres. Unas con más edad, otras más jóvenes, todas cuentan también con una trayectoria sólida lo mismo en la música que en el teatro, el cine o la televisión, unas a nivel nacional, otras con proyección internacional.

Al mismo tiempo que han construido un nombre y que con ello ha llegado la fama, el reconocimiento, los premios, las giras, también se las han ingeniado para cumplir con su rol de madre, reto que han enfrentado con temple, pues es de suponerse que no siempre ha sido fácil atender ambas facetas, por ello y por el esfuerzo que han puesto en su crecimiento profesional son un referente en el mundo del espectáculo y el entretenimiento.

Angelina Jolie mamá de corazón

De espíritu inquieto, Angelina Jolie ha incursionado lo mismo en el modelaje que en el guionismo, la dirección y la actuación, esta última actividad que le ha valido recibir en dos ocasiones el Oscar, uno en 1999 como Mejor actriz de reparto por su actuación en la cinta Inocencia interrumpida y el otro, el premio humanitario, en 2013. Inició su carrea en el modelaje, desde muy chica tomó clases de actuación, su carrera en el cine ha tocado varios géneros, lo mismo el drama en Siete días y una vida, (2002); que la acción en Sr. y Sra. Smith (2005), que protagonizó con su entonces pareja Brad Pitt y más recientemente en Maléfica (2014), el filme que le dejó explotar otra veta de su capacidad como intérprete y el que más dinero le ha dado a ganar hasta la fecha. Además, Angelina Jolie ha sabido darse tiempo para colaborar en elevar el nivel de vida de los niños en Camboya, lugar que conoció gracias la filmación de la cinta Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida, (2003). Su sensibilidad la ha llevado a disfrutar de la vida y de la etapa de la maternidad, aunque antes engendrar a sus hijos ya era mamá de cuatro chicos adoptados a los que les ha brindado toda su atención y que ha criado con devoción.

Angelina tiene seis hijos: Maddox Chivan de 17 años, que adoptó antes de conocer a Brad Pitt; Pax Thien, de 15 y Zahara Marley de 14, también adoptados, completan el combo, Shiloh Nouvel, de 12 años y los mellizos Knox Leon y Vivienne Marcheline, de 10, los tres últimos los tuvo con Pitt.

Cher y Georgia Holt, mamás espectaculares

Quienes llaman la atención no solamente por su indiscutible talento son las cantantes y actrices Cher y Georgia Holt, madre e hija respectivamente y es que parecen tener un pacto muy al estilo de "Dorian Gray", pues ambas son madres, estrellas de la farándula y las dos están muy lejos de aparentar su edad.

Holt inició su carrera a los 6 años en estaciones de radio en Oklahoma, más tarde participaría en concursos de belleza y talento, en los que generalmnte arrasaba. Con varias películas, series de televisión, un documental protagonizado por ella y un álbum con el que debutó en 2013 a la edad de 86 años, es una estrella consagrada, cuyo legado hereda a sus hijas, Cherylin Sarkisian, mejor conocida como Cher; y la también actriz, Georganne LaPiere.

Cher, una de las más grandes estrellas estadunidenses, lo mismo ha tenido a su cargo shows televisivos, que protagonizado películas. Ganadora del Oscar a Mejor Actriz por la cinta Moonstruck en 1988, Cher es la única cantante pop en haber colocado sencillos musicales en 7 décadas consecutivas.

Cher, madre de Chaz Salvatore Bono, hombre transgénero de 51 años y del músico Elijah Blue Allman, de 43, está próxima a cumplir 74 años, mientras que su madre porta con mucho orgullo y envidia de muchos, 93 años, ambas luciendo, simplemente espectaculares.

Silvia Pinal, fundadora de un matriarcado de mujeres temperamentales

En el ambiente artístico mexicano hay muchos ejemplos de mujeres talentosas que a lo largo de los años han dejado constancia de su carisma y de sus capacidades histriónicas, el caso más representativo es el de Silvia Pinal quien también han sabido conformar una de las familias más prolíficas del medio artístico nacional.

La diva del cine mexicano, es hoy día, el tronco de un árbol familiar conformado en su casi todo por mujeres, la mayoria de ellas independientes y temperamentales, como sus hijas Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, que han seguido sus pasos en el medio artístico, una en la actuación y la otra en la música, igual que Stephanie Salas, nieta de la primera actriz, que ha hecho lo propio cantando y actuando.Al mismo tiempo que Silvia Pinal triunfó en cine y teatro y que paulatinamente consolidó sun nombre hasta llegar a la internacionalización, a la incursión en la política y a la producción de teatro y televisión también enfrentó la pérdida más significativa que una madre puede enfrentar con la muerte de Viridiana Alatriste, su hija, quien falleció en un accidente automovilístico en octubre de 1982.El éxito de su trayectoria artística también ha sido motivo para que la prensa la tenga permanentemente a ella, a sus hijas; a Stephanie Salas y Frida Sofía, sus nietas y a su bisnieta, Michelle Salas, en la mira, observando sus acciones, sin embargo la primera actriz ha sabido sortear los moemntos difíciles tanto a nivel profesional como personal y hoy día disfruta del cariño de su público.

Nicole Kidman, mamá todo terreno

Si hay alguien que ha experimentado la maternidad en todas sus variantes es sin lugar a dudas la actriz australiana Nicole Kidman, pues tiene cuatro hijos.

Dos de ellos adoptados, una más biológica y la más pequeña fue concebida in vitro y a través de un vientre subrogado.

La historia de Kidman en la maternidad también contempla dos abortos. Debido a los problemas que la actriz tenía para embarazarse decidió, junto con su entonces esposo, el actor Tom Cruise, adoptar a Connor, ahora de 25 años y a Isabel Jane de 27.

La relacion con Cruise se terminó y tiempo después comenzó una nueva, ahora con el cantante de música country Keith Urban, con quién engendró a su hija Sundey Rose de 11 años, mientras que la más pequeña, Faith Margaret fue concebida in vitro y a través de un vientre subrogado.A la par de su faceta de madre, la australiana ha sabido elegir proyectos que le han permitido mostrar su rango interpretativo. Después de hacer televisión y teatro, fue a finales de la década de 1980 cuando inició su internacionalizción con la cinta Calma total (1989), historia que le abrió las puertas de Hollywood con Días de trueno, (1990); Malicia, (1993); Batman forever, (1995) y Ojos bien cerrados, en 1999. En 2002 fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor actriz principal por su participación en Moulin Rouge!Al mismo tiempo que no descuda su carrera Nicole Kidman se ha esforzado por ser una madre presente en tanto sus proyectos profesionales se lo permiten además de que ha hecho suyas causas sociales como la denuncia hacia las mujeres al colaborar con organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres.

Penélope Cruz, la maternidad le quitó el ego

La actriz española Penélope Cruz aceptó que el convertirse en mamá de Leo, de 11 años, y luego de Luna, de nueve, hijos que tiene con su marido, el también actor Javier Bardem, le quitó ese exacerbado ego.

“En mi caso creo que ha ayudado el hecho de que mi ego se ha visto reducido con el paso del tiempo. No me da tanto miedo lo que la gente pueda pensar de mí, si voy a ser aceptada o si voy a ser querida.

"Antes dedicaba mucha energía a cultivar la percepción que quería que se tuviera de mí, pero cuando me convertí en madre, algo cambio dentro de mí y dejé de preocuparme por esas cosas. Eso es parte de crecer, y ahora tengo que pasar por otras pruebas que me pone la vida. Ahora tengo nuevos miedos”, le dijo a su amiga, la también actriz Gwyneth Paltrow, quien la entrevistó para la revista Interview.La madrileña que arrancó su carrea artística protagonizando el video del tema La fuerza del destino, de Mecano, no paró hasta conseguir, primero su internacionalización luego de que protagonizó el filme Jamón, Jamón (1992), dirigida por Juan José Bigas Luna, hasta que en 2009 pasó a la historia como la primera actriz española en ganar un Oscar en la categoría de Mejor actriz de reparto por la cinta Vicky Cristina Barcelona. Actualmente reparte su tiempo entre sus labores de mamá, esposa, actriz, sin ser indiferente a actividades altruistas.

Angélica María y Angélica Vale, madres dedicadas

Otro de los matriarcados mexicanos que son referente en los escenarios y frente a las cámaras. Todo empezó con la labor de la productora Angélica Ortiz, personaje fundamental en las trayectorias artísticas de muchos famosos en México, pero principalmente en la de su hija, Angélica María, que desde los cinco años supo lo que era un set de filmación, rodando cintas al lado de primeras figuras de la cinematografía nacional como Pedro Infante. Angélica María, de 75 años, siempre fue ejemplo de buen comportamiento y si en algún momento olvidaba las reglas, su mamá estaba junto a ella para recordarle cuál era el camino, y cuales eran las reglas del juego en el medio del cine y la televión.

"La novia de Mexico" se casó con Raúl Vale en 1975 y producto de esa unión llegó su única hija, Angélica Vale, ahora de 44 años, quien ha seguido al pie de la letra las enseñanzas de su madre y de su abuela, tanto en los escenarios y la música como en su feceta de madre.

Vale luchó mucho por convertirse en mamá y esos esfuerzos rindieron fruto con la llegada de sus hijos Angélica Masiel, de siete años y Daniel Nicolás, de cinco que atiende a la par de seguir su desarrollo como actriz.

Bárbara de Regil salta brecha generacional

La joven Bárbara de Regil se convirtió en madre siendo adolescente -a los 16 años - lo que generó una especial cercanía con su hija Mar, de 16 años. La actriz es conocida por su interpretación en la serie Rosario Tijeras y tiene presencia contínua en redes sociales por el estilo de vida dinámico y fitness que sigue.

Eso, aunado a que la actriz gusta de la actividad física y de hablar sin tapujos de todos los temas, además de saber capotear los diversos memes y bromas que hacen de lo que dice o realiza, la han convertido en una madre moderna y actual.

África Zavala debuta en la maternidad

La actriz mexicana África Zavala, de 34 años, debutará como mamá en este 2020. En marzo de este año dio a conocer que estaba en el tercer mes de embarazo y a partir de entonces ha convertido su cuenta de Instagram en el diario de una mamá primeriza, pues continuamente sube imágenes mostrando su cada vez más abultado vientre.

De hecho, fue en sus redes sociales donde África y su pareja, León Peraza, dieron a conocer que su primer hijo es niño.

El bebé nacerá en junio o julio y mientras tanto, la actriz protagonista de telenovelas como Atrapada o La jefa del campeón vive con gran ilusión esta etapa en la que ha compartido que se ha vuelto más sensible e igualmente ha dicho también que el ser una buena mamá es el reto más importante de su vida.