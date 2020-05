Brian May al hospital tras accidente doméstico

El guitarrista británico Brian May, quien forma parte de la agrupación Queen, contó en sus redes sociales que tuvo que ir al hospital tras un accidente ocurrido mientras arreglaba el jardín en su casa.

Con una imagen en donde aparece con un cubrebocas, el músico de 72 años se trasladó en silla de ruedas por el hospital y aclaró que no estaba ahí a causa del COVID-19: "Logré romper mi Gluteus Maximus en pedazos, en un momento de jardinería demasiado entusiasta. De repente me encuentro en un hospital siendo escaneado para averiguar exactamente cuánto me he dañado realmente", escribió.

"Resulta que hice un trabajo completo, esto fue hace un par de días, y no podré caminar por un tiempo o dormir, sin mucha ayuda, porque el dolor es incesante. Entonces, amigos, necesito oscurecerme un tiempo, descansar un poco, en casa. Por favor, no me envíes simpatía, solo necesito un poco de silencio curativo por un tiempo. Volveré, pero necesito el descanso completo", agregó en su mensaje.

Sin embargo, esta no fue la última publicación de May, quien ha seguido activo en sus espacios sociales, aunque quejándose por el cansancio y el dolor, mientras toca la guitarra y habla sobre la pandemia en el Reino Unido. En la crisis causada por el coronavirus, ha estado permanentemente llamando a sus seguidores a quedarse en casa por lo que ofrece clases de guitarra en línea.