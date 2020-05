Diputada pide reforzar filtros sanitarios en San Luis Potosí

La diputada local Angélica Mendoza Camacho expresó que es necesario que se refuercen los filtros sanitarios y el cierre de vialidades en la entidad, ya que la ciudadanía no ha sido del todo responsable para evitar traslados innecesarios.

“Hay que decirle a la ciudadanía que se cuide, de nada nos va a servir si los tres poderes del estado hacemos todo lo posible por evitar el contagio, si ellos no se cuidan, si la ciudadanía no se cuida, todo lo que nosotros podamos implementar no va a servir de nada”, expresó en un comunicado.

Por ello, la también presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de San Luis Potosí reiteró que no deben relajarse las medidas anticontagio, así como evitar salir a las calles a menos que sea estrictamente necesario.

Cabe recordar que hasta el día de hoy, el estado suma 251 contagios del padecimiento respiratorio, ha descartado mil 937, mientras que 116 muestras continúan en estudio.

Por otra parte, se tiene que el número de personas fallecidas por este virus es de 15, mientras que 31 pacientes han logrado recuperarse de esta enfermedad.