Cuarentena abre oportunidades a músicos independientes

Por Cristóbal Torres

México, 8 de mayo (Notimex).— La cuarentena ha significado la pérdida de más de 50 líneas de servicios relacionadas con la industria de la música y las condiciones para reanudar conciertos no podrán ser viables hasta que exista una vacuna comprobada, por lo que los oficios derivados de esa actividad estarán en jaque por lo menos lo que resta del año. Así lo señaló el estratega digital Daniel Romano, en una conferencia en línea organizada por CazArt, en la cual destacó que a pesar del entorno, la actual contingencia también representa oportunidades en el rubro en línea para los artistas independientes, ya que hoy en día hay tiempo de sobra para actualizarse y aprender a manejar herramientas de mercadeo en línea. El asesor de marketing dividió la labor artística en tres rubros: los eventos en vivo, la música en línea y la imagen del artista. Señaló que muchos talentos no saben vender su imagen, lo que significa una desventaja independientemente de su habilidad musical. “A veces no entendemos la parte de estructurar una marca personal; el artista tiene que aprovechar su imagen”. Resaltó que México es uno de los países con mayor tasa de clientes cautivos en plataformas musicales; aproximadamente 50 por ciento del universo paga una mensualidad. Añadió que la ausencia de una rutina diaria redujo el hábito de consumo en línea de los internautas entre 40 y 60 por ciento. Por ello, Romano recomendó a los artistas tomar control estratégico de sus redes sociales: revisar estadísticas, conocer el perfil de seguidores que más interactúan e investigar a talentos similares para conocer e implementar sus estrategias. Subrayó que una de las acciones más eficaces es la transmisión de sesiones musicales en vivo con valor agregado. Aseguró que las ideas sobran y existe una enorme gama de herramientas; y sugirió utilizar el internet para investigar y aprender; asimismo, reconoció que hoy en día muchos artistas sufren de apatía ante la falta de espacios, pero insistió que es un momento para aprovechar oportunidades que la coyuntura de la cuarentena está abriendo.