Si Corte no frena "Ley Bonilla" se abre puerta a reelección: PAN

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no declara inconstitucional la llamada "Ley Bonilla" en Baja California se abre la puerta a la reelección presidencial y se violentaría la democracia en México, advirtieron senadoras y senadores del PAN.

El senador Damián Zepeda alertó que "no se debe aprovechar el río revuelto" por la emergencia del COVID-19 y usarlo como distractor para aprobar la ley, y "que en medio de una crisis brutal se le dé un golpe bajo a la democracia".

Durante una conferencia de prensa virtual, la senadora Gina Cruz hizo un llamado a los ministros de la SCJN a que voten por unanimidad y declaren inconstitucional la ley que permitiría al gobernador Jaime Bonilla permanecer tres años más como mandatario, cuando fue elegido para un periodo de dos.

"Sería devastador porque cualquier estado podría aumentar o reducir durante el cargo el tiempo del gobernador. Sí se abriría la puerta a la reelección, sería una espiral muy negativa, tema importantísimo", agregó el legislador panista.

"Nuestra exigencia es a que la SCJN asuma su rol como guardiana de la Constitución y por unanimidad diga: esto no es permitido en México, atentaría contra la democracia", reiteró al urgir que no se otorguen los cuatro votos con los que no se declararía inconstitucional.

"Insto a la Corte a refrendar su independencia, corroborar su valor, frenar el abuso de poder. Es un llamado firme a señores y señoras que tienen la honrosa responsabilidad darle a México certeza jurídica, autonomía, independencia y anteponiendo interés de los mexicanos", dijo a su vez Gina Cruz.

La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) reiteró que espera que la SCJN resuelva por unanimidad en favor de la inconstitucionalidad, con lo que se eliminaría un precedente que podría desembocar en la reelección presidencial y de gobernadores.