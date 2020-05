Concierto de Billy Joel en Estados Unidos será reprogramado para 2021

*El cantante se presentará en el Estadio Notre Dame

México, 8 May (Notimex). – La presentación musical del cantante estadounidense Billy Joel, programada para el próximo 21 de junio en el Estadio Notre Dame de la Universidad con el mismo nombre, en Estados Unidos, fue reasignada para el 26 de junio de 2021, esto ante la preocupación de la pandemia por COVID-19.

Fue a través del portal oficial de la Universidad de Notre Dame, que se informó que las entradas adquiridas para la primera fecha serán reembolsadas en los próximos 30 días, mientras que quienes quieran, podrán conservar sus boletos del 21 de junio del 2020, para disfrutar del concierto el 26 junio del 2021.

“Debido a las preocupaciones que rodean la pandemia de coronavirus, el próximo concierto de Billy Joel en el estadio Notre Dame se ha reprogramado del 20 al 26 de junio de 2021”, destacó la institución educativa en su portal, donde profundizaron que, pese a que el cantante sí se ha presentado en dicha universidad, nunca lo ha realizado en el Estadio Notre Dame.

“Joel ha hecho apariciones anteriores en Notre Dame, una vez en el Joyce Center en 1984 y en el Stepan Center en 1996”, precisó la entidad universitaria, misma que puso al alcance del público un enlace para las preguntas o dudas que puedan tener sobre la presentación del intérprete de temas como Vienna y Just The Way You Are.

Asimismo, la Universidad de Notre Dame confirmó que las entradas para la nueva fecha estarán disponibles a partir del 18 de octubre del año en curso a través del sitio live nation: “Estamos entusiasmados de que Billy Joel toque por primera vez en el estadio de Notre Dame”, destacó en su momento Micki Kidder, encargada de la supervisión y planificación de los eventos universitarios.