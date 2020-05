Muchos de los patrocinadores de Reforma no pagaban impuestos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional que muchos de los empresarios patrocinadores del periódico Reforma “estaban acostumbrados a no pagar impuestos”.

Ante el cuestionamiento de que dos personas que formaron parte de su Ayudantía se integraron en direcciones del el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría (SAT) de Hacienda, sin experiencia en temas fiscales, el mandatario aclaró que lo más importante es que se trata de personas honestas.

El presidente dijo que Javier Portugal Dorantes y Paloma Rachel Aguilar Correa, quienes se integraron al SAT son servidores públicos honestos, por lo que en el marco de la limpia del SAT se requiere este tipo de perfiles, que no se vendan.

“(Estamos) impulsando a jóvenes, a personas honestas para ocupar cargos estratégicos, claves, donde llegan los cañonazos. Antes así arreglaban todo, bueno ellos eran lo que dominaban en el SAT, esta nota no la he visto... Reforma.. es como de las figuritas.. esta ya la tengo, ellos sacaron persecución, terrorismo fiscal, (…) muchos de sus patrocinadores estaban acostumbrados a no pagar impuestos, entonces ese tema les molesta mucho”, expresó.

Sin embargo el mandatario dijo que este periódico y otros, como los exsecretarios de salud que hoy critican la estrategia contra la pandemia por la COVID-19, están en su derecho de criticar y polemizar sobre las acciones de la transformación del país, por apuntó, el debate es bueno.