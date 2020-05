Sancionarán a personas que salgan sin cubrebocas en Piedras Negras

El municipio de Piedras Negras anunció que endurecerá la orden de uso obligatorio de cubrebocas, para salir a la vía pública, aplicando sanciones a quienes no porten este equipo.

“Todos en la calle por ley debemos de traer un cubrebocas (..) seremos más estrictos en esto; me he topado con una, dos o tres personas que no traen los cubrebocas”, señaló el alcalde, Claudio Bres.

El gobierno municipal realizará una campaña de distribución masiva de mascarillas, con el fin de que la mayor parte de la población pueda cumplir con esta disposición obligatoria.

Piedras Negras ha sido uno de los municipios con medidas más estrictas durante la pandemia en Coahuila, permitiendo solamente la circulación de una persona por vehículo.

Además, este martes se anunció que también se procederá a sancionar a quienes realicen fiestas en domicilios a lo largo de este mes.