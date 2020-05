Cetemistas se manifiestan frente al Congreso de Sonora

Por considerar que existen anomalías y sospechas de corrupción al interior de la Dirección del Transporte en el gobierno de Sonora, trabajadores afiliados a la Confederación Patronal de los Trabajadores de México (CTM) se manifestaron frente al Congreso estatal para exigir que citen a comparecer al funcionario público titular del área.

A nombre de las decenas de manifestantes, Oscar Ortiz, secretario de Organización del gremio, señaló que en el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (FEMOT), se generan compras de concesiones superiores a los 50 millones de pesos, por lo que consideró pertinente que el director del Transporte, Carlos Morales Buelna, sea citado a comparecer.

“Exigimos a la Comisión de Transparencia del Congreso del estado cite al director del Transporte para que aclare y nos explique el contrato que firmó el gobierno del estado con estas dos empresas porque no tenemos claridad de cómo se están gastando los recursos de los impuestos de los trabajadores”, dijo.

El líder sindical indicó que las dos empresas concesionarias han violentado los derechos de los trabajadores al no acceder a negociaciones con el sindicato, al no respetar el contrato colectivo y al no entregar uniformes al cien por ciento del personal.

Finalmente apuntó que solicitarán al Poder Legislativo investigar en la Comisión de Hacienda, en la de Transporte y en la de Transparencia el contrato que firmó la autoridad estatal con las empresas involucradas.

Es la tercera manifestación que operadores del transporte realizan en Sonora durante la contingencia sanitaria por COVID-19, sin respuestas favorables hasta la fecha.