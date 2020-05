Otorgan Premio Pulitzer a crítico de arte

*Christopher Knight se convierte en uno de los pocos expertos del rubro en recibir el galardón

México, 5 de mayo (Notimex).— El crítico de arte, Christopher Knight, fue galardonado con el Premio Pulitzer en la categoría de Crítica, con lo que se suma a la breve lista de representantes del rubro que recibe la distinción, sumándose a Holland Cotter, en 2009; Philip Kennicott, en 2013; y Jerry Saltz, en 2018. A través de un comunicado, el comité del galardón informó que el trabajo de Knight “demuestra un extraordinario servicio de comunidad a través de la crítica al aplicar su experiencia y oficio en analizar la propuesta del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y su efecto en la misión de dicha institución”. Los trabajos considerados para recibir el premio fueron publicados a lo largo de 2019 en el diario Los Angeles Times, y en ellos denuncia el cambio de rumbo del museo y analiza algunas de las exposiciones que se presentaron, como Betye Saar: Call and Response y Thomas Joshua Cooper: The World’s Edge. Antes de dedicarse al periodismo, Christopher Knight fue curador en el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego y fungió como consultor para la Fundación Lannan y los Archivos de Arte Estadounidense del Instituto Smithsoniano. Este año la terna de finalistas fue compartida con la periodista Soraya Nadia McDonald, quien participó con ensayos sobre teatro, y Justin Davidson, quien presentó reseñas de arquitectura y un ensayo del desarrollo del vecindario Hudson Yards en Manhattan. No es la primera vez que Christopher Knight es considerado para un Premio Pulitzer, pues fue finalista en las ediciones de 1991, 2001 y 2007, pero el premio se lo llevaron Marjie Lundstrom y Rochelle Sharpe; Gail Caldwell y Jonathan Gold, respectivamente.