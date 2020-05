Cecilia Toussaint incluye a fans en clip de su nuevo tema “Venceré”

*Formará parte del álbum Cromático

México, 4 May (Notimex). - La cantante y compositora mexicana Cecilia Toussaint, lanzó su nuevo sencillo Venceré, que formará parte de su próximo material discográfico, y para el cual, solicitó a sus seguidores ayuda para la realización del videoclip.

El tema gira en torno a la gente que no creyó en ella, y durante la canción, la intérprete de Carretera asegura que ese círculo la verá resurgir y levantarse, pues expresa valor y confianza en sí misma, luego de una traición.

“Pero no, no me creían y me hicieron una piedra a la deriva. Los veré caer hacia el vacío, al tiempo venceré y al final no más mentiras y una nueva historia para los que sobrevivan, los haré creer de un sólo grito, al tiempo venceré”, dice la canción en una de sus estrofas.

Además, la famosa de 61 años también publicó el video musical del tema, para el que solicitó la colaboración de sus fanáticos, a través de redes sociales: “Ayúdame a grabar el video de mi nuevo sencillo 'Venceré'”, escribió para pedir a sus lectores, clips de sus actividades durante la cuarentena, que fueron incluidos en el audiovisual.

La artista originaria de la Ciudad de México, seleccionó el material que sus seguidores enviaron y el video musical es el resultado de una recopilación de estos, con un filtro en tonos morados, que narran el tema de manera abstracta.

Este sencillo forma parte de la idea de crear un álbum llamado Cromático en el cual, una de las características será la colaboración con distintos músicos y compositores, tal como expuso la cantante en un comunicado dirigido a medios de comunicación.