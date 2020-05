Marco de la O debuta en series mexicanas con "R"

El actor mexicano Marco de la O, quien fue el estelar en El Chapo, historia sobre el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, ahora debuta en la producción mexicana R, y afirma que anteriormente no había trabajado en México por cuestiones de inseguridad, pues su trayectoria dentro del género serial la ha desarrollado en el extranjero.

“Sí he participado en telenovelas, pero no me había quedado en una serie mexicana, El Chapo era una producción estadounidense y la grabé en Colombia, no conocía cómo se hacían las cosas aquí y veo que se hace todo con mucho profesionalismo”, comparte en entrevista con Notimex.

Añade: “tampoco había grabado en México porque padecemos una inseguridad tremenda, donde los rodajes lastimosamente se van a otros lugares, que les ofrecen mayor seguridad, ese es uno de los otros motivos y no por decisión mía sino por los ejecutivos, lo cual lamento mucho porque hay gente muy talentosa en el país”.

En la nueva ficción de comedia negra , R, disponible en Claro Video a partir del 8 de mayo, protagonizada por Mauricio Ochmann, de la O da vida a "Fidel".

“Tenía que hacer algo diferente y separarme de lo que había hecho con El Chapo, me queda claro que me abrió muchas puertas y la gente me conoció, ahora lo complicado es que me identifiquen con otro personaje, aunque llevo 22 años en esta carrera, yo sé separarme de mi trabajo anterior pero no sé si el público lo haga”, sentenció.