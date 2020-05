Difunden concierto del músico Philip Glass

*El espectáculo se realizó en Bellas Artes para festejar sus 80 años

México, 4 de mayo (Notimex).— La presentación que tuvo el compositor estadounidense Philip Glass en el Palacio de Bellas Artes el 12 de mayo de 2018, en compañía de la cantante Olivia Gorra, el pianista James Demster y el músico Leonardo Heiblum, está disponible en la plataforma “Contigo en la distancia”. En el concierto “De estreno a los 80” también participó el Cuarteto Latinoamericano y el actor Diego Luna. Philip Glass, nacido en 1937 en Baltimore, Maryland, es reconocido por sus composiciones minimalistas, desplegando sus aptitudes en la ópera, sinfonía, música de cámara, vocal y para piano, entre otras. Dentro de su trayectoria minimalista destacan sus composiciones para el Philip Glass Ensemble y sus colaboraciones con Twyla Tharp, Allen Ginsberg, Woody Allen y David Bowie, por mencionar algunos nombres, difundió la Secretaría de Cultura federal. En el recinto de mármol, Glass interpretó algunos de sus más importantes temas, como Metamorphosis Two, Metamorphosis Three, Metamorphosis Four y Etude No. 2; mientras que el Cuarteto Latinoamericano presentó Cuarteto para cuerdas núm. 5, que el estadounidense compuso en 1991 para Kronos Quartet. En la segunda parte del programa conmemorativo por los 80 años de vida del compositor, la soprano Olivia Gorra, James Demster y el Cuarteto Latinoamericano ofrecieron Songs from Liquid Days, ciclo vocal de 1985 integrado por “Changing Opinion”, “Freezing”, “Liquid Days” y “Open the Kingdom”. Posteriormente, el actor Diego Luna dio lectura a un texto del poeta Allen Ginsberg, figura destacada de la Generación Beat en la década de 1950, mientras Philip Glass tocó Wichita Vortex Sutra para piano. El concierto culminó con su obra Etude No. 10, con la participación del Cuarteto Latinoamericano, Leonardo Heiblum en la tabla y Jacobo Lieberman en las percusiones.