Nicolas Cage será Joe Exotic en nueva serie

El actor y productor estadounidense Nicolas Cage, protagonizará por vez primera una serie de televisión inspirada en la vida de Joe Exotic, quien tomó nueva relevancia tras el estreno de la docuserie Tiger King, que explora a la industria animal y su lado oscuro.

El actor, popular por su gran número de películas, ahora incursionará en el mundo de las bioseries al dar vida al excéntrico empresario, poliamoroso y actualmente convicto en una prisión de Oklahoma por intento de asesinato, en la producción que se gestaba desde 2019, antes del estreno de dicho documental de Netflix hecho por Eric Goode y Rebecca Chaiklin.

El seriado que narrará el ascenso y caída de Exotic, no se basará en Tiger King sino en el texto Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild de Leif Reigstad, publicado en la revista Texas Monthly y será rodado bajo la dirección de Dan Lagana, quien trabajó también en la serie, American Vandal.

No será la única producción sobre los polémicos personajes de la historia, pues también hay planes de hacer una ficción sobre Carole Baskin, la enemiga número uno de Joe durante el relato de siete episodios, y a la que intentó matar a través de un tercero, la actriz Kate McKinnon es la elegida para interpretar a la activista de Big Cat Rescue señalada como presunta asesina de su multimillonario marido, pues hasta ahora se desconoce su paradero.

En paralelo, otro proyecto que Cage tiene en puerta, es la cinta The Unbearable Weight of Massive Talent, una película en la que retratará una versión de sí mismo, de la que se espera su estreno para 2021.