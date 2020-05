Ilse comparte cómo fue su experiencia de juez hace 15 años

La cantante mexicana Ilse, integrante de grupo Flans, habló sobre su experiencia como juez en La Academia, programa de talentos en el que participó en 2005, donde compartió panel con Arturo López Gavito, Óscar Sarquiz y Lolita Cortés, con quien sobrellevó varios desencuentros durante sus intervenciones como experta.

“La padecí mucho, pero no tanto por lo que la gente cree. A mí me invitan y me dicen 'Ilse, estos chicos quieren ser cantantes y tú los puedes ayudar con tu experiencia'”, compartió la cantante durante una trasmisión en redes sociales que realizó con la actriz Alejandra Ley.

Ilse afirmó que, aunque la gente piensa que la pasó mal por los constantes ataques que vivió de parte de sus compañeros, la verdadera razón por la que no disfrutó su participación como juez, fue porque la producción quería que interpretara un personaje y de alguna forma, “acabarse” en críticas a los participantes, situación ante la que nunca estuvo de acuerdo.

“Yo les dije 'no estoy actuando y no me llamaron para interpretar un papel, estoy de Ilse, y no me voy a acabar a nadie', y más cuando los tenían (a los participantes) sin monitor y primerizos. Como que disfrutaban verlos desprotegidos, entonces cada vez que el director me decía 'te metes con esta persona' yo nunca le hice caso”, precisó la intérprete de Las Mil y una Noches.

La cantante expresó que, ante la negativa de criticar para mal a los alumnos, el encargado del programa les dio línea a sus compañeros de panel, incluida Lolita Cortes, para que la atacaran, una actividad que de antemano ella sabía, y a la que no se prestó.

“Es que ni siquiera te puedo decir que fue un tiempo de aprendizaje, porque sí fue un tiempo de gran frustración para mí, porque no hice amigos nuevos, el ambiente era tenso”, compartió Ilse con Alejandra Ley, a quien también le comentó que no tiene ningún problema con Lolita Cortés, pues también entendió que su compañera fue víctima de las circunstancias y dueña de una gran disciplina para realizar su trabajo.