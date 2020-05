Aplicarán medidas extras para mantener la distancia social en NL

El secretario de Salud en Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, anunció este lunes que el gobierno estatal, con apoyo de los municipios, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, aplicarán medidas extras para incrementar el distanciamiento social.

El funcionario reveló que la reunión, en que se espera que los representantes de los tres niveles de gobierno lleguen a un acuerdo, se llevará a cabo la tarde de hoy lunes, de forma privada.

De la O Cavazos, adelantó que la población nuevoleonesa está mostrándose indiferente ante las restricciones impuestas por la autoridad, por lo que tienen que tomarse decisiones al respecto.

“Me he dado cuenta que algunas personas no toman esto con seriedad, salen a la calle, he visto relajadas las medidas de distanciamiento social, hace un momento estuve con el gobernador (Jaime Rodríguez) y con el licenciado Manuel González (Secretario de Gobierno) y se van a reforzar esas medidas”.

“Manuel González estará reuniéndose con los directores de Seguridad Pública Municipal, Fuerza Civil, Sedena, Guardia Nacional, para incrementar el distanciamiento social, para que las personas que no tengan que hacer actividad esencial permanezcan en su casa”, aseguró.

El secretario no quiso adelantar cuáles serían estas medidas, ya que según comentó, la reunión apenas va a ocurrir y es necesario el consenso de las autoridades estatales, municipales y militares.

“Lo peor está por venir y tenemos que cuidarnos entre todos, porque si sales matas y si sales mueres, como ya se los mostré en la diapositiva”, señaló.