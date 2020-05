Festival de Cine de Locarno apoyará a realizadores independientes

*Ante la cancelación de la edición 73, el equipo anunció una nueva iniciativa

México, 4 de mayo (Notimex).— Con el fin de fomentar el cine de autor independiente, el equipo del Festival de Cine de Locarno anunció la iniciativa Locarno 2020-For the future of films, luego de la cancelación de la edición 73 del encuentro debido a las restricciones impuestas por las autoridades federales suizas de no permitir eventos masivos por la actual contingencia sanitaria. A través de un comunicado, Marco Solaro, presidente del encuentro fílmico, manifestó que con esta iniciativa se pretende confirmar el compromiso tanto con el público como con la industria, y “este proyecto busca darle una forma fresca, por medio de otras plataformas y escenarios, a los valores que han identificado la historia del festival durante décadas”. Locarno 2020-For the future of films enfocará sus esfuerzos en apoyar a cineastas independientes que hayan tenido que suspender sus proyectos de manera forzada debido a la contingencia, a través de premios especiales en el marco del festival. Al respecto, Lili Hinstin, directora artística del festival, expuso en el mismo comunicado que el proyecto cinematográfico está para ayudar a los cineastas; “organizar estrenos digitales en agosto no nos pareció la mejor manera de hacerlo; nuestro papel es ser el enlace entre las películas, la industria y la audiencia y por eso hemos buscado mejores alternativas para continuar con esa misión”. Hinstin anunció que siguen trabajando en las medidas que aplicarán: “desarrollaremos un proyecto coherente en línea con la historia del festival; la solidaridad será el común denominador por el bien del público y de los cineastas”. La iniciativa ofrecerá contenido especial tanto a profesionales del cine como al público en general a través de diversas plataformas todavía por anunciarse. Locarno 2020 prevé apoyos destinados a la industria cinematográfica independiente afectada por las restricciones derivadas de la pandemia.