Son de mi tierra, música tradicional de Hidalgo

*Ofrecerá concierto este martes en redes sociales

Por Víctor Jesús González

México, 4 de mayo (Notimex).— En 2014 se formó el trío musical Son de mi tierra, nacido con el objetivo de profesionalizar el son huasteco, así como rescatar del olvido y dar conocer al resto al país y del mundo las canciones tradicionales y antiguas de su comunidad. Uno de sus integrantes es Enrique Domínguez Vargas, quien explicó: “nosotros somos músicos que pertenecemos a una vieja tradición musical. Tenemos una historia de varias generaciones atrás; en nuestra comunidad, desde que nacemos, la música convive con nosotros; desde niños estamos acostumbrados a escuchar letras e instrumentos”. Sin embargo, en entrevista con Notimex comentó que desde 2014 decidieron integrar un trío en forma, “para darle profesionalismo, disciplina, rigor y continuidad a lo que tiene que ver con el son huasteco, que es parte de la riqueza de nuestra comunidad, pero también de los mexicanos”. Detalló que el grupo proviene “de una población cercana a Huejutla, Hidalgo, en la mera huasteca; la población se ubica geográficamente entre las poblaciones de Atlapexco y Huejutla, esta ubicación hace que nosotros tengamos una característica especial al tocar el son, es decir, tenemos un estilo propio”. La particularidad se basa en tocar en Do mayor o Fa mayor, “por ejemplo, eso lo podemos escuchar en la canción La Azucena, que es una manera particular que tenemos al interpretarla y que viene desde nuestros antepasados; o también pueden identificar nuestro estilo en una canción que se llama La leva”. Ese estilo particular se puede escuchar en el CD que sacaron a la venta el año pasado y que “generamos con nuestros propios recursos, con nuestros ahorros; el disco se llama Cantares de la región", y que venden desde sus redes sociales. Son de mi tierra ofrecerá un concierto virtual este marte a través de las redes sociales del Museo Nacional de Culturas Populares.