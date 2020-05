Last Jerónimo estrena álbum

*El material integra géneros como el jazz, el son jarocho y ritmos urbanos

Por Ángela Anzo

México, 4 de mayo (Notimex).– Una propuesta musical que fusiona diferentes ritmos y géneros llegará a los escuchas con la nueva producción discográfica de Last Jerónimo (integrante de Sonex), quien lanzará su disco como solista el viernes 8 de mayo a través de las diferentes plataformas de distribución de música. El material titulado Jarana Ways explora los rasgos y sonidos identitarios de este instrumento y el requinto, dotación tradicional del son jarocho, fusionado con sonidos contemporáneos y jazz. En entrevista con Notimex, el multiinstrumentista y productor nacido en 1987 en Villahermosa, Tabasco, habló sobre lo que lo inspiró a crear estos temas. –Es un proyecto que empecé hace año y medio, tiene mucho trabajo en la elaboración, grabación y el desarrollo creativo, es el primer disco en donde la jarana se convierte en un elemento protagónico; no es algo muy habitual incluirla fuera de su contexto y aunque no es el primer trabajo de experimentación sonora o de fusión entre varios géneros, se había hecho muy superficialmente–, explicó. Refirió que la idea para hacer el disco fue retomar y revalorar los detalles de la música tradicional, que es muy bella, pues México tiene una diversidad cultural impresionante y es uno de los países más ricos en ese sentido, con ritmos como el son jarocho o los sones de Tierra Caliente, entre otras expresiones que son complejas musical y estéticamente. Se trata de un homenaje al son jarocho y a la jarana, género e instrumento que le cambiaron la manera de concebir la creación de música, pues el día que los conoció “fue un parteaguas y lo que siguió después fue como haber renacido”, dijo. A partir de entonces, continuó, "pensaba en cómo concebir la música desde el punto de vista del son, creo que es algo que me cambió la vida y me alegra mucho haberla encontrado. Quise rendir este homenaje a la jarana, todo lo que salía era como un lenguaje interno que iba surgiendo de manera natural, porque es algo que a mí me encanta y siempre escucho este tipo de música".

Una fusión natural

Refirió que este proyecto se fue dando de forma muy natural, con mucho respeto y admiración hacia los tres géneros; la principal misión fue que sonara al presente, pues es muy difícil catalogarse a sí mismo en esquemas tan marcados, ya que cada día se desdibujan más los géneros. –El jazz es un lenguaje universal que abre caminos en la música y por eso quise utilizarlo en la identidad sonora del disco. "Zapateado", uno de mis sones jarochos favoritos, si lo escuchas suena a Veracruz; hice un areglo sobre ese son y me encanta la manera en que navega entre un lenguaje y otro, de una manera natural, sutil y orgánica. Me gusta mucho eso, porque pasa de un sonido tradicional a uno más de vanguardia–, anotó. El material discográfico fue producido por Last Jerónimo, en colaboración con Alan Ortiz Grande en la mezcla y lanzado por Round Whirled Records, con la participación de músicos como Jorge Pardo, Omri Mor, Billy Buss, Yotam Ben Or, Ilan Bar-Lavi, Adrián Terrazas González, Jeff Fajardo, Orestes Gomez, Sami Mendoza, Emmanuel “Chopis” Cisneros, Diego Franco y Rubén Perea. El disco "tiene varias colaboraciones con artistas nacionales e internacionales, entre ellas el saxofonista y flautista de Paco de Lucía y Camarón de la Isla; Omri Mor, un músico israelí, pianista de Avishai Cohen; Billy Buss, un trompetista excelente de Boston, quien ha tocado con artista como Herbie Hancock; colaboraciones muy importantes para mí, porque son personas a quienes admiro muchísimo". Incluye el tema “500", una experimentación sonora en la que el artista trabajó "la idea de que un tiempo en la música puede contener diferentes ritmos; es una pieza que está en dos compases, o dos formas del mismo compás, pero desplazado. Es muy interesante, un experimento sonoro". Last Jerónimo ha colaborado con artistas como Jorge Pardo, Antonio Sánchez, Alejandro Sanz, Café Tacvba, Ojos de Brujo, María Toledo, Tim Ries, Ampersan, Mon Laferte, Zal Sissohko, Omri Mor, Mike del Ferro y la Orquesta Nacional de Jazz de México. El material estará disponible para su descarga este viernes en las diferentes plataformas disponibles.