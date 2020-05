Irrupción en Ecatepec, por falta de comunicación: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el incidente del pasado viernes en un hospital de Ecatepec, donde familiares de un fallecido por COVID-19 irrumpieron en el inmueble para rescatar su cuerpo, se debió a la falta de información.

Por ello, insistió el mandatario, se deben redoblar los esfuerzos que realiza el gobierno federal para informar sobre las acciones para combatir la infección.

“Por eso es conveniente informar, informar, volver a informar; hay quienes piensan que estas conferencias no ayudan, pero si no se informara sería verdaderamente el caos”, afirmó en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador lanzó un exhorto a la población a no dejarse guiar por rumores y noticias falsas en torno al coronavirus y confiar en que su administración no va a mentir ni ocultar información.

“Tengan confianza nosotros no vamos a mentir no vamos a engañar a ocultar nada, no es como antes”, señaló.

“Ya tenemos manera de comunicarnos, hay que estar informados y vaya que la gente está muy atenta”, aseveró.

El presidente de la República insistió en que se deben analizar los casos sobre contrataciones de bots en las redes sociales, que son utilizados para generar distorsión en la información.