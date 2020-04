Incubus estrenará en vivo tema “Our Love” desde casa

La banda de rock estadounidense Incubus, anunció en sus redes sociales que ofrecerá un performance virtual de su más reciente sencillo Our Love, lanzado antes de la emergencia sanitaria, el 31 de enero pasado.

“¡Noticias excitantes! ¡Mañana estrenamos nuestro performance en casa del tema Our Love en YouTube, FB e IGTV! También habrá un chat en vivo con Brandon en Facebook Live a ¡Envía tus preguntas!”, publicaron los músicos en Instagram.

El performance, que tendrá lugar el martes 21 de abril, dará inicio a las 12 pm, tiempo de México desde las respectivas casas de los integrantes Brandon Boyd, Mike Einziger, José Pasillas, Chris Kilmore y Ben Kenney, además Incubus es de los pocos artistas que ofrecerá una sesión de música de manera simultánea a través de tres redes sociales distintas.

Cabe recordar que el 17 de abril, la agrupación originaria de Calabasas, California, liberó en plataformas digitales un EP con lados B de su álbum Trust Fall que lanzó hace cuatro años, la nueva entrega, además del esperado tema Our Love, también incluye Into This Summer, sencillo que estrenaron previamente, Paper Cuts, Karma, Come Back y On Without Me.