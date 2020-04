Arlt, 120 años después: plagios, mentiras, ocultamientos, admiraciones

Por Víctor Roura

Vivió pocos años, sin embargo su nombre en la literatura de su país aún reluce en las discusiones narrativas. Roberto Arlt se ha convertido, con el tiempo, en una especie de culto escritural. Nació en Buenos Aires el 26 de abril de 1900 y falleció a los 42 años, el 26 de julio de 1942. A mí me ocurrió una lectura impensada en el transcurso de uno de sus libros, imposible de poner en debate con cualesquiera de sus afanosos seguidores.

Decía el argentino Ricardo Piglia (1941-2017), en su libro Nombre falso ?editado en Buenos Aires en 1975 e incorporado, en 2002, en la colección “Narrativas Hispánicas” de la barcelonesa Anagrama?, que en su incesante admiración hacia su compatriota Roberto Arlt ?fallecido cuando Piglia contaba apenas con ocho meses de vida?, a quien menciona, a veces innecesariamente, en cada entrega bibliográfica suya, descubrió "el único relato de Arlt que ha permanecido inédito después de su muerte”. El texto (intitulado “Luba”), según Piglia, lo escribió Arlt “aproximadamente entre el 25 de marzo y el 6 de abril de 1942; es decir, poco antes de su muerte. El texto fue redactado a mano, en un cuaderno escolar, con letra apretada que cubría los márgenes”. “Luba” es “la pieza más importante” en una colección de inéditos de Roberto Arlt que Piglia comenzó a recopilar a principios de 1972. Se cumplían 30 años de la muerte de Arlt y le habían encargado a Piglia la preparación de una “edición de homenaje".

Para tal fin, Piglia colocó varios avisos en diarios bonaerenses “y del interior anunciando mi intención de comprar cualquier material inédito de Arlt que se pudiera conservar”. Por dicho medio consiguió el cuaderno de apuntes “en el que Arlt escribió casi diariamente durante marzo de 1942”. El tal cuaderno se lo llevó una mañana “un hombre de edad, tímido y afable: era un obrero ferroviario jubilado y se llamaba Andrés Martina. Había sido director de una biblioteca socialista en Banfield durante la década del treinta: allí conoció a Roberto Arlt. A fines de 1941, Arlt le alquiló un galpón de su casa en Lanús e instaló un laboratorio donde experimentaba con su invento de las medias engomadas”. En el cuaderno estaba apuntado el esbozo de una novela nunca escrita y al final aparece el relato “Luba”, mismo que ha asombró a Piglia y a sus editores, que no tardaron en catalogarlo como una “obra maestra”.

Junto al relato estaban otras anotaciones referidas a la literatura. “No pensaba decirlo a nadie ?escribió Arlt?: guardaba el secreto, como un suicida el frasco de veneno. Pero no había llegado aún nadie que pudiera... No puedo pensar sin escribir. Escribo esto a los jóvenes que todavía no están corrompidos como yo que escribo todos los días porque me he entregado con alma y vida a este oficio en el que, para ganarme la vida, pierdo mi alma. Todavía no escribo ‘por escribir’ como tantos otros que, a pesar de todo, no pueden escribir. Para modelar una obra maestra, para tejer un traje capaz de durar un siglo, es necesario sentir, pensar y escribir. No podemos pensar si no tenemos tiempo de leer, ni sentir si nos hallamos emocionalmente agotados, no podemos escribir si no tenemos tiempo libre (es decir: dinero para financiar el tiempo libre). No podemos coordinar lo que no tenemos”.

Para conseguir completo el inédito cuento de Arlt, Piglia recurrió a un viejo amigo de aquél: Kostia, quien en una primera instancia se lo vendió pero luego publicó con su nombre, lo que enfureció a Piglia, quien formuló tres hipótesis sobre el caso: “1) Realmente Kostia había querido evitar que el cuento de Arlt fuera publicado y conocido. Era absurdo pensar que trataba de preservar su imagen: a mi juicio el cuento estaba entre los mejores relatos de Arlt. ¿Había que pensar, entonces, que el mismo Arlt se había negado (por algún motivo que yo desconocía) a que se publicara? En ese caso: ¿por qué Arlt no destruyó el cuento? ¿Por qué lo conservó Kostia? 2) Kostia había escrito el relato para cobrar el dinero. Si dejamos de lado el absurdo de que un tipo en ese estado [en una ebriedad permanente] pueda escribir un cuento así en una semana [que fue el tiempo en que se arrepintió Kostia de habérselo vendido a Piglia y luego publicado con su nombre], la pregunta era: ¿por qué me devolvió el dinero? Además, ¿por qué no me dijo directamente que el cuento lo había escrito él? 3) Ultima hipótesis: el cuento era de Arlt, Kostia se lo había, literalmente, robado. En ese caso: ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo publicó cuando nadie conocía la existencia de Luba?”

Al final, Piglia pudo enterarse de este misterio gracias a una caja de metal que le fuera entregada casi al final de sus angustiadas especulaciones, y si bien Piglia nunca nos lo dice con todas sus letras se trata, sencillamente, de un vil plagio elaborado por su admirado Roberto Arlt, quien con desfachatez reproduce, fragmentariamente, como si fuera invención suya, el relato “Las tinieblas” del ruso Leónidas Andreiev (1871-1917), que el propio Kostia descubrió acaso tardíamente y firmó para salvarle el pellejo a su amigo el copista Arlt. Sin embargo, todo este banal argüende pudo haberlo descubierto a tiempo Piglia de haberse atenido al más elemental rigor científico del estudioso literario: el mismo Arlt en su cuaderno hace una lista de libros (“leídos por Arlt en esos días o que Arlt pensaba comprar”, apunta Piglia) en los que figura el de Andreiev, que Piglia no abordó a tiempo. De haberlo leído se hubiese ahorrado todo el entramado posterior: finalmente, el famoso cuento de Arlt no es sino un fusil vergonzoso. Lo increíble del caso es que Piglia no se detiene ante esta falaz representación intelectual. En todo momento nos está hablando, como si no supiera que el cuento no pertenece en realidad a Arlt, del ingenio de su admirado literato. ¡Incluso se pone a discutir el comienzo, que es literalmente igual al original de Andreiev! La diferencia estriba en que en el cuento del ruso existe una atmósfera comprensible que da cuerpo al conmovedor final (un terrorista, después de dos días sin dormir, se oculta en un prostíbulo para al otro día cumplir su misión asesina, pero es seducido por Luba ?¡el mismo nombre del relato evidentemente apócrifo de Arlt! ? y decide entregarse a la gran tiniebla del pecado. En cambio, en el relato del argentino no se entiende por qué el anarquista (no terrorista) lleva más de 40 horas sin dormir y lo primero que hace, al contratar a Luba, es darle la espalda a la prostituta para entregarse al sueño reparador. El texto es una copia exacta: ¿qué buscaba Arlt al transcribir las ideas de Andreiev? Tal vez ejercitar (¿al final de su vida?) su estilo escritural, o, de plano, buscar algunas ideas para la preparación de su novela inconclusa, que trataba “de un asesino perfecto”, según sus apuntes desbalagados en el cuaderno que encontró Piglia. Quizás de ahí que Arlt hablara con su amigo Kostia sobre la defensa del plagio. Pero Piglia, en lugar de sumergirse en las razones de esta incómoda copia arltiana, se empecina en mostrar el inédito que no hace sino sonrojar al lector de Andreiev porque no hay ninguna razón de publicar este desvergonzado apócrifo de Arlt, que no se mide en la exacta reproducción del manuscrito andreieviano. Pero lo que en Andreiev se aprecia psicología profunda en los seres aislados, en Arlt la acción parece gratuita e ilegítima porque lo único que hace es armar con párrafos copiados una subtrama del asesino inexplicable. Lo extraño del asunto es que, en todo momento, Piglia parece no darse cuenta (porque hasta en notas al pie de la página hace aclaraciones y advertencias verdaderamente innocuas) de que la transcripción que hace de la libreta inédita de su compatriota no es efectivamente un fraude literario sino un soberbio original de su admirado Arlt. Sólo el final del relato sí está cambiado, pero esta modificación (bastante anodina, por cierto) se debe a la pluma de Kostia, no de Arlt, con lo cual se consume la irreverente y grave estafa. No hay una línea del dicho cuento de Arlt que no sea de Andreiev, y todavía los “críticos” de Argentina, de Texas y de España no dejaron de admirar, en su momento, el empeño de Piglia por subrayar el talento de Arlt… ¡que en realidad pertenecía a Andreiev!

No en vano Arlt tenía ese relato que no era suyo en su cuaderno, porque seguramente en vida jamás se hubiera atrevido a publicar con su nombre. ¿Por qué nadie había leído a Andreiev, ni el propio Piglia que escribió todo un tratado para hablar de la “obra maestra inédita” de Arlt que no es sino, prácticamente, una felonía literaria? También en la intelectualidad se dan los casos de audaz trapacería, no se crea.