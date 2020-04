Concierto de grupo de percusiones Tambuco para ver en casa

*Forma parte del catálogo de videos de la plataforma Contigo en la Distancia

México, 19 de abril (Notimex).– La sesión de improvisación que el grupo mexicano de percusiones Tambuco ofreció en el Ex Teresa Arte Actual, al que se denominó Música Súbita, ya se encuentra en la plataforma contigoenladistancia.cultura.gob.mx, para disfrute libre en estos días de guardarse en casa por la pandemia del Covid-19. En la sección de videos de dicho sitio electrónico se puede apreciar el arte de la agrupación musical con 26 años de trayectoria e integrada por Ricardo Gallardo (director artístico), Alfredo Bringas, Raúl Tudón y Miguel González, quienes dan cuenta de su capacidad de improvisación estableciendo un diálogo con la arquitectura del recinto ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Por ello es que a la presentación se le dio el título de Música Súbita, para corresponder con el hecho de que las piezas interpretadas surgieron con variaciones desarrolladas a lo largo de cada ejecución. En un comunicado, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) refirió que el ensamble de percusiones cuenta con reconocimientos de nivel internacional, entre ellos el Japan Foundation Award for Arts and Culture, que es la máxima distinción que el gobierno del país asiático otorga a un grupo artístico. Ha sido nominado varias veces al premio Grammy en las categorías Mejor Álbum de Música Clásica y Mejor Ensamble de Cámara, y tomó parte del disco de la agrupación de cuerdas estadunidense Kronos Quartet que fue nominado al mismo galardón. Recordó que para apoyar de una manera agradable la estancia en casa durante la Jornada de Sana Distancia por la pandemia, la Secretaría de Cultura federal y el INBAL han dispuesto de varios materiales en la referida plataforma, actividades que también se pueden seguir a través de las redes sociales de ambas instituciones.