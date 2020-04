*El corredor de montaña, Santiago Carsolio, relata su experiencia ante los retos que representa incursionar en dichos espacios naturales

Por Víctor Jesús González

México, 18 de abril (Notimex).— Para recorrer paso a paso la importancia y la relación que tiene la naturaleza en la vida de los seres humanos, el corredor de montaña Santiago Carsolio se convierte en un guía para conocer los secretos y las entrañas de algunas de las cumbres más importantes de México, esto en una miniserie de documentales producidos por Timelapse México. “Esta serie es para compartir (con cualquier persona) los espacios naturales de nuestro país. Las montañas han sido mi mejor maestra de toda la vida. Les empecé a agarrar un cariño particular, por la forma en la que enseñan, ya que pueden ser unas maestras duras, pero son muy sinceras”, declaró Carsolio en entrevista para Notimex. Además, comenta que si se quiere descubrir partes profundas del ser y poder expandir los límites de los sentidos, una montaña también se debe de ver como una “dadora de vida”, más allá de lo racional y lo tangible, perspectiva que la considera solamente como una prominencia geológica que almacena agua, le da vida a los ecosistemas o que participa en el ciclo hídrico. Carsolio también comenta que las montañas son espacios para explorar y divertirse, pero también son sitios para liberarse un poco de la vida productiva o de la ocupación cotidiana del trabajo, “permiten conocernos mejor a nosotros mismos, porque en ella no tenemos tantas distracciones; la montaña es un espejo para saber qué somos". De esta manera, la miniserie de Timelapse México retrata tres volcanes cercanos a la región del Centro de México. El primero es la “Mujer dormida”, el segundo “El nevado de Toluca” mientras que el tercero se trata de “El pico de Orizaba”, localizados, respectivamente, en el Estado de México, Puebla y límites de Puebla y Veracruz. “El tema de 'La mujer dormida' y el 'Pico de Orizaba' es importante porque son los dos últimos volcanes de esta sección del planeta llamado el Trópico de Cáncer, que todavía tiene glaciares, eso es muy relevante desde un punto de vista histórico, pero también desde un punto de vista de una etapa que está llegando a su fin, por todo el calentamiento global”, explicó el corredor de montañas.

Glaciares en peligro de muerte

Bajo esta lógica, Santiago Carsolio relató que para todo el equipo involucrado en la miniserie era muy importante compartir todas estas escenas que, probablemente, ya no les será posible ver a otras generaciones de mexicanos, asimismo, se pretende invitar a que la gente busque a la naturaleza y se encuentre con ella. “Yo le agrego un gran valor al hecho de que si nosotros conocemos nuestros espacios naturales, es más probable que los defendamos de una posible destrucción; los espacios naturales (está demostrado) ayudan a regular los niveles de estrés y esto impulsa al sistema inmune, eso es algo que ahora tenemos muy bajo como población". Y puntualizó: “Entonces el simple hecho de caminar en el monte o en el bosque hace que nuestro sistema inmunológico se regule; también causa que todos nuestros niveles biológicos lleguen a un mejor estado para llevar una vida un poco más saludable; eso no quiere decir que la montaña cura todo, pero con ella sí podemos estar mejor, más fuertes y saludables". Santigo Carsolio también reflexionó acerca de varias formas que los ciudadanos tienen para acercarse a los espacios naturales. Una de ellas, dice, es dar a conocer estos espacios a través de los medios comunicación o los documentales (como la miniserie en la que participa), pero señaló: “ahora lo que toca es sumar esfuerzos de desde diferentes lugares, medios y puntos de vista que puedan sumar talentos para la defensa de nuestra Tierra". Esto lo expresó el corredor de montañas porque, dijo, no hay otra Tierra “y hay poco tiempo para revertir el daño que como especie humana se la ha hecho al hogar de todos los humanos, sin importar condición social, creencias religiosas, posturas políticas, género o color de piel”. Así para Santigo Carsolio es necesario hacer esto, antes de que sea muy tarde: “Para mí ha sido muy importante compartir el mensaje de la montaña porque en un día puede cambiar todo y uno no sabe si tendrá tiempo. Los invito a ver la miniserie en las redes sociales y, próximamente al terminar la pandemia, en algunos festivales de cine”.