Pese a crisis el pueblo ayuda con sus contribuciones: destaca AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que, pese a la crisis económica y sanitaria en el país, se haya incrementado el número de las declaraciones anuales de personas físicas durante la primera quincena de abril.

“Me mandó la directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT) información sobre las inscripciones del año pasado y estas para pagar los impuestos. Para que vean el nivel de solidaridad, por eso sí, todo mi cariño para el pueblo, y amor con amor se paga.

“Van a ver, estamos hablando de los momentos de crisis (…) el número de declaraciones anuales de personas físicas del 1 al 15 de abril, declaraciones anuales, en el 19, dos millones 718 mil 215; ahora, tres millones 519 mil 976, incremento porcentual 29.5, casi el 30 por ciento en plena crisis. Un aplauso al pueblo de México”, declaró el mandatario durante su conferencia matutina.

Recordó que, una vez que se empezó a saber sobre el impacto y afectación económica a nivel mundial por la pandemia del coronavirus, algunos empresarios pidieron que se pospusiera el pago de impuestos por tres meses, pero él se opuso debido a que se dejarían de percibir recursos que son indispensables para atender a los mexicanos.

“Cuando decían, me pedían algunos: ’Pospón, prórroga, que el pago de impuestos tres meses, seis meses’. Imagínense, hacemos eso, nos quedamos sin recursos para las necesidades básicas; y además alentamos el no pago, porque la bandera es siempre ponen por delante a las pequeñas empresas, pero ya hemos visto de que no es así”, indicó.

López Obrador refirió que fue Raquel Buenrostro Sánchez, titular del SAT, quien le mandó las gráficas de los pagos de los ciudadanos, con lo que -dijo- se demuestra la solidaridad.

“Aquí está el ejemplo, porque estas son contribuciones, estos no son impuestos, es decir, la gente quiere ayudar, porque saben también que esas contribuciones se manejan con honradez y le llegan a la gente que lo necesita. Esto es muy humano”, dijo el presidente.