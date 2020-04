Un escritor debe enfrentar sus propios límites

*Emiliano Monge compartió parte de su proceso al escribir "Las tierras arrasadas"

Por Ángela Anzo

México, 14 de abril (Notimex).— "Creo fervientemente que la literatura, el arte y el humor son puertas para la empatía y la transformación de lo que vivimos, ya que muchas veces la literatura llega antes a mostrar una nueva forma de mirar aquello que las ciencias sociales no han acabado de entender o abordar", expresó el escritor Emiliano Monge (Ciudad de México, 1978) al participar este martes en una charla virtual. Al hablar sobre su libro Las tierras arrasadas (2015), con el cual obtuvo el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, el escritor refirió que este trabajo resulta de su interés por los fenómenos migratorios, análisis que comenzó durante sus años como estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM. Señaló que al escribir este libro no solamente quería hablar de los migrantes centroamericanos cruzando México, sino que también hubiera ecos de estos fenómenos en otros lugares, ya que no existe ninguna frontera entre el primer y el tercer mundo donde no haya una tragedia social, económica y humana como la que retrata en esta historia. Como escritor ha encontrado en la ficción y la literatura, la mejor manera de hablar de estos temas, dar luz a hechos que las sociedades, los gobiernos y el Estado tratan de mantener a la sombra y, sobre todo llegar más allá, pues este género es capaz de cimbrar y transformar el interior de los lectores y a su vez, incidir en la realidad. Refirió que un proceso de escritura comienza desde que piensa en un libro y lo imagina, idea y desecha las maneras en las cuales se podría hacer; un largo camino de todos los días en el que busca llevar más allá sus propios límites, así como los límites de la literatura, el lenguaje y las palabras, la forma literaria y el ritmo. Para el autor de El cielo árido (2012) y No contar todo (2018), es fundamental no solamente escribir sobre temas distintos, sino que sus libros se distancien uno de otro de manera radical, por lo que al terminar una obra busca dinamitar el universo que construyó, pues está lleno de personajes, sensaciones, colores, formas de ser y relacionarse.