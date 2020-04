Los Nakos, de brigadas culturales a peñas clandestinas

*Ismael Colmenares habla sobre el pasado y presente de Los Nakos

Por Cristóbal Torres

México, 11 de abril (Notimex).— En 1968 una de las maneras en las que se podía difundir el movimiento estudiantil era a través de las brigadas. En entrevista con Notimex, Ismael Colmenares recuerda que esa era la única manera que tenían de decir lo que realmente pasaba en aquel entonces, “ni la radio, ni la prensa lo hacía; la mejor salida era hacerlo de forma directa”. Entre las diversas brigadas que se crearon, estuvo la brigada musical; pero también había de teatro y de pintas; “hubo una encargada de ir a mercados a conseguir apoyo; otros que intentaban meter alguna que otra nota en los periódicos”, cada una cumplía desde su rubro la función de difundir. Colmenares recuerda el éxito que cantando tuvo en los camiones, “la gente nos comenzó a identificar, empezamos a cantar no solamente en los mercados o las calles; también lo hicimos dentro del mismo movimiento estudiantil”. Se recuerda a la 1 o 2 de la mañana haciendo guardias y cantando. Fue en la ceremonia del Grito de Independencia de 1968, con la presencia del ingeniero Heberto Castillo, que Colmenares acudió a cantar pero ya dando nacimiento formal a Los Nakos, “ese día nos pidieron que cantáramos y que nos pusiéramos un nombre; ahí surgió el nombre de Los Nakos”. El ahora profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades estima de gran importancia que todo movimiento social vaya acompañado de un movimiento artístico y musical, “lo puedes ver ahora con el Coronavirus: empiezan a salir videos, poemas; se crean redes para interactuar con canciones colectivas; hoy, como en aquel momento, la cultura y la música son muy importantes”. Reconoce que en medio siglo el mundo ha cambiado muchísimo, sobre todo en cuanto a libertad de expresión. “En aquel entonces había canciones políticas que estaban prohibidas, películas y obras de teatro que no se permitieron; pero hubo un proceso al punto de aceptar que la cultura debe expresarse aunque los gobiernos no estén de acuerdo”.

La historia de Judith Reyes

Colmenares menciona un ejemplo: lo sensible que eran ciertos contenidos hace cuarenta años. “La esposa de Echeverría (Esther Zuno Arce), mandó a hacer un disco sobre la paz y en un gran acto decidió presentarlo; a todos los que fueron, que creo eran trabajadores del gobierno, les regalaron el disco”. Todo iba bien hasta que reprodujeron el disco, “resulta que, a la hora de maquilarlo, no maquilaron el disco de ella sino uno de Judith Reyes”. Haciendo un esfuerzo de memoria, el profesor menciona que de un lado estaba “Gorilita Gorilón” y del otro “Los restos de don Porfirio”. El fundador de Los Nakos narra que ese momento sorprendió a todos, “esta señora pronto se empezó a espantar de lo que sucedía; ya no hubo forma de recoger el disco y a Judith la obligaron a salir del país”. Actualmente Los Nakos se siguen considerando una brigada, mantienen la intención de “respirar los movimientos”. Colmenares lanza su mirada al pasado y recuerda todos los que han vivido además del movimiento de 1968: la Matanza del Jueves de Corpus; el movimiento de los electricistas; la Huelga de la UNAM de 1999; las elecciones de 2006, los movimientos de #Yosoy132 y Ayotzinapa, “si no hubiera Coronavirus, ahorita estaríamos en los mercados cantando sin importarnos si nos conocen o no”. Aunque confiesa que les han llegado oportunidades de hacer de Los Nakos una banda de mayor dimensión mediática y comercial, “hemos decidido permanecer aquí abajo; nuestra intención no es ser reconocidos, sino hacer lo que nos gusta por el placer de hacer las cosas”. Su última iniciativa es algo llamado Peña Clandestina Autónoma (Peca); son eventos en casas o azoteas donde llevan sillas y sonido, “nos han acompañado desde Gabino Palomares hasta Francisco Barrios ‘El Mastuerzo’". El proyecto se ha desarrollado desde hace seis meses y va en crecimiento, “pensamos que la parte de autogestión es importantísima porque, en la medida que puedas autogestionar la cultura, en esa medida puedes tener una respuesta de la gente”.