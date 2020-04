Ensamble Imaginarium alista jazz a capella

*Mariana Lorenzo habla del nuevo proyecto del ensamble vocal Imaginarium

Por Cristóbal Torres

México, 11 de abril (Notimex).— Imaginarium es un ensamble vocal fundado por por Mariana Lorenzo y su esposo Enrique Menéndez, con ellos se encuentran también Yazmin Matus, Roxana Solano, Daniela Lorenzo y Alex Cruz; durante 2016 presentaron su primer álbum, Abrazo Latinoamericano, con el que pudieron presentarse en diversos lugares del país. En entrevista, Mariana Lorenzo anuncia que están trabajando en un nuevo proyecto que será el sucesor de su disco debut; sin embargo, ahora han decidido darle un giro a su música trabajando en jazz, “es un giro total a nuestro repertorio, pero estamos muy emocionados de poderlo compartir con ustedes muy pronto”. Este giro obedece a una búsqueda por sonidos nuevos y la intención de llegar a un nuevo público, “nos lo han pedido mucho; tuvimos un concierto muy bueno en la Fundación Miguel Alemán y fue así que surgieron propuestas”. El repertorio fue elegido de manera grupal, pero los arreglos fueron realizados por Lorenzo, “todos vamos decidiendo sobre el programa”. Anunció que, igual que su debut, será un trabajo a capella, “es lo que nos caracteriza; aunque sí tenemos la idea de trabajar con músicos en algún momento”. El proceso de adaptación de las piezas sigue principios armónicos “que todos los músicos conocemos”, sin embargo, Lorenzo añade que se vale de una intuición auditiva, “busco sonidos nuevos que me dejen satisfecha, que me guste lo que cada quien está cantando”. El nuevo proyecto todavía no tiene un título oficial, aunque el mote tentativo es Imaginarium, jazz a capella. La intención es poder grabar el material y presentar el nuevo álbum a finales de este año.

Las dificultades de la cuarentena

La actual cuarentena producto de la contingencia obligó al ensamble a parar actividades de forma súbita, “nos ha afectado porque no nos podemos ver para ensayar”. Han intentado practicar de manera remota y virtual, “pero es imposible, todo nos frenó un poco”. Lorenzo explica que ya iban muy encarrerados, pero están acatando todas las medidas de seguridad. Han hecho lo posible para continuar su labor musical, “estamos conectándonos, les mando las partituras por correo electrónico a los miembros y ellos las estudian”. Aunque la contingencia fue un evento que tomó a todos por sorpresa, han tratado de practicar las voces de forma individual, “esta situación nos ha obligado a encontrar nuevas formas para ensamblar y tener avances en el nuevo proyecto que estamos desarrollando”. Para todos los miembros de Imaginarium, el canto es básico y una forma de vida, “para nosotros se ha convertido en parte de nuestro día a día”. Lorenzo se dedica al canto y la música desde hace aproximadamente 15 años, “ahorita sí estamos sufriendo porque no es lo mismo cantar sola que a lo que estábamos acostumbrados”. Aunque actualmente trabajan en su nuevo proyecto de jazz, Lorenzo asegura que no han olvidado su abrazo latino, “lo traemos siempre con nosotros, es un programa que está muy bien montado e interiorizado; es un programa que no dejamos de lado, pero también seguiremos trabajando en cosas nuevas”. Lorenzo considera que el canto es “una proyección de lo que llevas dentro, de lo que eres, lo que sientes y lo que piensas”, todo está reflejado en la voz. Estima de vital importancia que la gente pueda apreciarlo porque aprender a expresarse con la voz “siempre es un alivio, una liberación del alma y el espíritu”.