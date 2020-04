El abismo de los instrumentos prehispánicos

*Óscar Hernández habla sobre lo poco que se conoce acerca de los instrumentos prehispánicos

Por Cristóbal Torres

México, 11 de abril (Notimex).— Óscar Hernández es uno de los principales especialistas de instrumentos prehispánicos en el mundo, ha dedicado más de tres décadas de vida a la investigación abarcando temas desde la reproducción de instrumentos, su sonido y la creación de piezas a partir de sus características sonoras. Hernández cuenta con formación de guitarra clásica y a la fecha mantiene sus estudios musicales. Considera de vital importancia poseer un bagaje teórico para aproximarse a los instrumentos prehispánicos porque “hay grupos que se han dedicado a hacer música, pero desgraciadamente no tienen las bases sólidas para este tipo de trabajo”. Debido a la complejidad de los instrumentos prehispánicos, “cualquiera se puede juntar con amigos, hacer ruido y creer que es música”. Hernández se acercó a este tipo de artefactos a inicios de la década del ochenta, cuando estudiaba música latinoamericana en los Talleres Culturales Parque Lira, “por casualidad me encontré con un par de ocarinas prehispánicas”. Lo que más le cautivó fue el sonido, “era muy profundo, casi místico”; a partir de entonces empezó a investigar qué instrumentos eran, de dónde venían, “ahí nace la inquietud de ejecutarlos y crear música con ellos”. Hernández explica que no existe ningún testimonio del repertorio que pudo interpretarse en la época prehispánica, “de hecho no se han encontrado códigos o documentos que nos hablen de algún registro musical o alguna partitura que hayan podido hacer para registrar la música”. Esto no quiere decir que la época prehispánica haya carecido de una profunda comprensión músical; Hernández se remite a instrumentos como las flautas triples, capaces de emanar tres sonidos al mismo tiempo formando acordes.

El conocimiento de la música en la época prehispánica

Esta característica “nos dice que los prehispánicos ya tenían un conocimiento amplio sobre la acústica y la estructura del sonido”. Aunque no se ha encontrado ningún registro de escritura musical, Hernández tiene la firme convicción de que sí existió. Para el investigador no es lógico pensar “que hayan desarrollado esta forma de construir instrumentos tan complejos y que no hubieran pensado en dejar un registro musical”. Lo único que existen son códices donde hay representaciones de instrumentos y músicos tocando, como los murales de Bonampak. Hernández señala que la única fuente a la que se puede acudir para tener una idea de cómo pudo ser la música de aquellos tiempos, puede encontrarse en “todas esas músicas étnicas y danzas que todavía prevalecen en algunos pueblos alejados de la civilización, como los lacandones, tzotziles, tojolabales; y ya en el norte, coras, rarámuris, wirrárikas”. Añade que también existen referencias de algunos investigadores como Alfredo López Austin o las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún, “nos dan información de cómo se hacían las cosas, lo que se hacía en algunas fechas importantes; pero en cuestión de danza y música es un poco complicado”. Hernández se autodefine como un compositor, “empecé a hacer una exploración sonora de los instrumentos que llegaron a mis manos, tengo réplicas de algunas flautas de las que existen en los museos; es un sonido antiguo pero con un objeto de manufactura actual”. Su obra la delimita más como una experimentación sonora “porque no tenemos ningún códice que nos diga qué instrumentos se tocaba; se ve cómo lo ejecutan, pero no hay instrucciones ni pictogramas, no hay ningún vestigio de esa información”.