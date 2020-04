Ernesto Anaya refleja su amor por la música tradicional

*El músico habla sobre su quehacer musical y el nuevo material discográfico que prepara

Por Cristóbal Torres

México, 11 de abril (Notimex).— Ernesto Anaya es un músico de amplísimo espectro, pues no sólo ha participado en aproximadamente 300 discos con una gran gama de artistas, sino que además es intérprete de más de una treintena de instrumentos, “la verdad no los he contado a ciencia cierta; puedo decir que, con todos, llegué a contar hasta 36 instrumentos”. En entrevista con Notimex recuerda que desde muy joven se entregó a la música, “hasta donde yo recuerdo siempre he tenido un instrumento en la mano”. Desde los seis años comenzó con la guitarra, “siempre tuve la intención de hacer sonar todos los instrumentos que pudiera, era algo que me daba curiosidad”. Su amplio rango de instrumentos fue algo que se dio de a poco, “la verdad nunca lo pensé ni fue algo planeado; en el ocio me encantaba hacer sonar los instrumentos, algunos sí los estudié; pero otros los fui aprendiendo por amigos o por estar escuchando música”. Aunque ha participado en muchos géneros, Anaya reconoce como su centro de atención la música tradicional mexicana, principalmente el son huasteco. Sin embargo, su labor como compositor se ha centrado más en otros rubros, “otra faceta de mi vida es la composición de música instrumental”. El amor por la música tradicional le nació aproximadamente a los 12 años: “cuando tuve la oportunidad de escuchar un son huasteco”. Fue gracias a su padre, quien trabajó muchos años como ingeniero de sonido, que pudo escuchar con precisión los instrumentos, “pude notar claramente la jarana... la huapanguera... la forma de ensamblar; así fue como me enamoré del son huasteco”. Trabajó aproximadamente 10 años en proyectos de televisión haciendo música incidental, así fue el compositor de la telenovela Mirada de Mujer, “hasta ahora me considero compositor de música instrumental de diferentes géneros; pero como compositor de piezas con letra, tengo unas cuatro o cinco canciones nada más”.

Combinar géneros e instrumentos

En estos momentos de encierro, Anaya ha dedicado parte de su tiempo a retomar su oficio como compositor de canciones; sin embargo, anuncia que actualmente se ha centrado en la interpretación de música tradicional, “de hecho, estoy por sacar un disco que se llama Embrujos de mi tierra”. La mitad del disco fue grabado a finales del año pasado, la intención era terminar de grabar lo restante durante estos días. Aunque la contingencia no lo ha permitido, “el proyecto sigue en pie, pero no sé cuándo podamos echarlo a andar nuevamente y concluirlo”. Reveló que Embrujos de mi tierra será un recorrido por los diversos lugares del país, “estoy tomando música de diferentes lados, pasando por canciones de Monterrey; son huasteco, son jalisciense; son jarocho convertido en vals; música de Yucatán, música de Oaxaca; un poco de todo, hasta música del centro del país”. Anaya (Ciudad de México, 1962) considera: “éste será uno de los proyectos más interesantes que he hecho, porque mi estilo es ir combinando tanto instrumentos como géneros de acuerdo a como lo vaya sintiendo”. Recuerda que en Huapangueando (2009) mezcló diferentes elementos, “hay piezas que son como huasteco; otras con guitarra, otras con orquesta sinfónica; algunas con quinteto de cuerdas, cuarteto de saxofones; incluso meto instrumentos tradicionales de diferentes países, en general mezclo sonidos para continuar con la música tradicional mexicana”. Trabajar con piezas de música tradicional mexicana le permite a Anaya un acercamiento más íntimo con sus raíces, “a mí la música tradicional me da mucho más cercanía e identidad con el país, me brinda diversas formas de acercarme a mi propia cultura”.