Joshua Bell: pesaroso realista experimento

*El editor, poeta y periodista así como subdirector de la sección cultural de Notimex, reflexiona acerca de los ritmos de vida actuales, tan veloces que nos impiden apreciar la belleza

Por Víctor Roura

México, 11 de abril (Notimex).— En sus páginas culturales, el diario Washington Post se hizo, en abril de 2007 ?justo hace dos sexenios, y la cuestión no ha variado gran cosa en este aspecto cultural?, una pregunta: “¿Pasaría inadvertido Joshua Bell, uno de los mejores violinistas del país, tocando en plena hora punta en el Metro de la capital norteamericana?” El director de la Orquesta Sinfónica Nacional estadounidense, Leonard Slatkin, aseguró que el músico, niño prodigio en ese momento con 39 años de edad (ocho meses después, en diciembre, cumpliría los 40), recaudaría unos 150 dólares y que, de mil personas, “al menos 35 se detendrían formando un corrillo, absortas por la belleza de la música. Hasta un centenar echaría dinero en la funda del violín”. Pero la realidad fue muy otra. El famoso Joshua Bell, que colma teatros y auditorios en cada presentación suya, se prestó, gentil, al experimento. A principios de ese abril de 2007 el mismísimo Bell, vestido con jeans y gorra de beisbol, se colocó a la entrada de la estación de L’Enfant Plaza, “en el corazón gubernamental de Washington”, para interpretar, de inicio, la chacona de la partitura número 2 en do menor de Johann Sebastian Bach con su propio Stradivarius de 1713, valorado en más de 3,000,000 de dólares. Ha de haber sido una experiencia sobrecogedora: salir del Metro y toparse en los oídos con una hermosa música; pero la gente, ¡ay, la gente!, siempre tiene prisa, de modo que, durante los 43 minutos que Bell se pasó tocando grandes obras de algunos maestros clásicos, lo miraron u oyeron un total de 1,070 individuos, de los cuales únicamente siete, según el Washington Post, “se quedaron a escuchar y a observar más de un minuto”; sólo 27 depositaron monedas en el estuche del Stradivarius para almacenar la debilitada cantidad de 32 dólares. Una sola persona, Stacy Fukuyama, reconoció a Bell (y, para su infortunio, llegó casi al final de la breve audición).

Música para el olvido

Apuntó Yolanda Monge, del periódico español El País, que Stacy “no lo dudó ni un segundo: el que tocaba el violín no era ningún artista callejero; lo había visto tres semanas atrás en un concierto en la Biblioteca del Congreso. Y se quedó mirando, atónita hasta que la última nota salió del Stradivarius”. —No está mal —dijo humildemente Joshua Bell, terminado su breve concierto—. Casi 40 dólares la hora. Podría vivir de esto, y no tendría que pagarle a mi agente. Empero, y esto no lo diría él por supuesto, el costo de las entradas para verlo y escucharlo tocar incluso llega a tener un precio superior a los 100 euros. Sin embargo, lo que más le extrañó al afamado violinista fue que no pasara absolutamente nada después de cada partitura. Nada. Y lo subrayó la reportera Yolanda Monge: “Nada. Ni un bravo, ni un aplauso. Sólo silencio”. El experimento del Washington Post, a pesar de la buena intención, fue evidentemente pesaroso: la gente está maniatada, sobre todo, a los sonidos de la costumbre mediática. Porque la música entra más por los ojos que por los oídos. Y las redes sociales no nos dejan levantar falsedades en este sentido. La música mediática (electrónica, digitalizada, distractora) está hecha para el olvido. Y ahí están esas audiciones desoladas en el Zócalo capitalino con hermosas músicas regionales: acaso una veintena de personas aplaudiendo a estos arrojados creadores de la cultura nacional. A veces he estado yo solo escuchando a estos músicos, lo juro. Porque muy otra cosa son los conciertos solidarios, donde la gente se reúne por motivos sobre todo políticos aunque la música ambientada no sea de su interés. No hay nada peor para un músico como estar inmerso en las soledades colectivas o conjuntamente enconadas, donde sus músicas son sólo una ambientación sonora, no un acompañamiento ideológico o cultural.