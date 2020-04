Sacar los triunfos en la derrota con poesía

*El docente y escritor Leonel Manzano habla sobre su experiencia en la cárcel

Por Cristóbal Torres

México, 11 de abril (Notimex).— Leonel Manzano es una persona de múltiples facetas que pueden ser listadas como activista, docente, gestor cultural y poeta por circunstancia; pero no cualquier circunstancia, sino una que junta a todas sus vertientes y emergió durante el 17 de mayo de 2013, cuando lo encerraron en el penal federal de Puente Grande, ubicado en Jalisco. En entrevista con Notimex, el docente se considera como parte de “la larga lista de presos políticos que generó el neoliberalismo, en particular el régimen de Peña Nieto, porque a nosotros nos detuvieron el 17 de mayo de 2013 a raíz de la lucha contra las reformas estructurales, concretamente la reforma educativa”. Manzano estuvo preso durante más de un lustro, “declararon nuestra libertad el 26 de diciembre de 2018; estuvimos cinco años y siete meses en prisión, en Puente Grande, Jalisco, un penal de máxima seguridad”. El autor es sincero consigo mismo y reconoce: “si yo no hubiera ido a la cárcel, creo que no escribiría poesía con esa intensidad que hoy lo hago”. Nunca antes había escrito poesía, sus escritos versaban más sobre el análisis político, planeaciones, propuestas y asesorías, “pero no escribía poesía, fue recluido donde fui puliendo lo mucho o poco que pude haber desarrollado en cuestión literaria”. Durante 2016 la Brigada para Leer en Libertad publicó Libertad es osadía. Poemas desde la cárcel; luego en 2017 editó Coplas desde el encierro, dos obras que corrieron entre la gente mientras Manzano se encontraba preso. El escritor explica que en cinco años y medio desarrolló cuatro escritos: uno de cuentos carcelarios; una novela corta sobre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006 ; un conjunto de memorias novelada en Puente Grande y algunos relatos de juventud, “todo eso lo tengo en proyección de poder buscar dónde editarlo”.

El regreso a la libertad

Su regreso a la libertad fue un proceso de readaptación en diferentes etapas, porque estar encerrado en un penal de máxima seguridad “es estar fuera de la realidad social y política”. La primera etapa involucró volver a aprender dinámicas como caminar por la calle, vestir ropa de nuevo, conducir un vehículo y convivir con la gente en grandes aglomeraciones. Su segunda etapa fue enlistarse en la dinámica cultural y educativa de la comunidad, particularmente en la difusión de lectura en Oaxaca, “impulsamos el programa de lectura que trae Taibo II”. Manzano es coordinador estatal del programa nacional de lectura, “tenemos aproximadamente mil círculos y clubes de lectura en el estado; hemos distribuido casi 20 mil libros para leer de manera gratuita”. El otro proyecto es la Universidad del Pueblo, “un proyecto de educación alternativa que llevamos a comunidades para resolver el grave rezago en educación superior que tenemos en el estado”. Aunque la unviersidad ya está en funciones, actualmente se encuentran en la etapa de reconocimiento con las autoridades estatales “para que nos den su respaldo y llevarlo a la SEP, que son las instancias federales que nos permitirán otorgar documentación a los estudiantes”. Para estos momentos actuales de cuarentena, Manzano no duda en qué recomendar: “leer e intentar escribir poesía; pero la lectura es fundamental, esto te permite adquirir conocimiento, así le sacas jugo dentro del contexto; dentro de lo malo hay que sacar lo bueno, es una cuestión dialéctica de cómo aprovechar las circunstancias”. Para Manzano escribir poesía en la cárcel era “el arte de matar el tiempo”, es decir, una actividad “que evita volverse loco en un penal de máxima seguridad”. Junto con la poesía, también se concentró en la lectura y el ejercicio. Crear poesía fue su única alternativa porque “para otro tipo de escritos necesitaba material e información para el análisis y en un penal de máxima seguridad eso es prácticamente imposible”. En cambio, descubrió que la poesía se puede generar “a partir del conocimiento que has adquirido por medio de la lectura, el estudio y la experiencia con el tiempo”. Para Manzano escribir poesía es “sacar los triunfos de la derrota”, aunque el régimen anterior “aparentemente nos derrotó metiéndonos a la cárcel, de esa derrota nosotros tuvimos que sacar triunfos; de los reveses sacamos programas de lectura, la Universidad del Pueblo y haber escrito poesía”.