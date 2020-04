Animan a la gente a concursar con cuento o novela

*Se tiene la intención de apoyar a los escritores sin importar si tienen o no experiencia

México, 10 de Abril (Notimex).— El director de la Fundación Elena Poniatowska, Felipe Haro, confió en que ahora que tiene más tiempo, la gente que está en sus casas y quiere escribir y expresarse, se anime a participar en el Primer Concurso Iberoamericano de cuento y novela, el cual cuenta con una bolsa total de 700 mil pesos en premios. Explicó a la Secretaría de Cultura que la idea de este concurso, el cual espera que se pueda realizar durante otros cinco años más debido a la respuesta favorable del público, surgió cuando Jorge Ortega, representante de Ventosa y Arrufat, los contactó para proponer la creación de un concurso literario. “Por la transparencia de la fundación y el trabajo que hemos hecho, me comenta que la familia Ventosa y Arrufat, quienes eran dos catalanes viviendo en México, desean dejar un dinero, debido a su amor por las artes, para abrir un concurso de cuento y novela”. Detalló que este concurso tiene la intención de apoyar a los escritores sin importar si tienen o no experiencia y promover la cultura e incentivar la creación literaria; por ello, la temática es libre, con la intención de no limitar la libertad de expresión de los participantes. Felipe Haro recordó que los requisitos para participar son que la obra esté escrita en español y debe ser inédita. En el caso de cuento, deberá tener una extensión entre 15 y 20 cuartillas; y en la categoría de novela, el texto deberá constar de 150 a 200 cuartillas. Se premiarán 10 cuentos, donde a cada galardonado se le otorgará la cantidad de 20 mil pesos, así como la publicación de las ficciones en una antología; mientras que de novela sólo habrá un ganador, al cual se le publicará su obra y recibirá un monto de 500 mil pesos.