Un acercamiento digital a la historia de México

*Gabriela Said habla del lanzamiento de "La Nueva Historia Mínima de México" en formato digital

Por Cristóbal Torres

México, 9 de abril (Notimex).— La Nueva Historia Mínima de México es una de las publicaciones más destacadas de la colección editorial del Colegio de México (Colmex), desde su primera versión en 1973 hasta su nueva entrega en 2004. Con reimpresiones cada año, el título es ya uno de los clásicos no sólo de la institución sino de aquellos que desean acercarse el desarrollo histórico del país. Gabriela Said, directora de publicaciones del Colmex, menciona que “fue un libro con el que muchos de nosotros nos formamos en términos del conocimiento histórico”. Es por su trascendencia, que la institución ha puesto a disposición de todas las personas con acceso a internet este título, pero dotado de añadidos interactivos. Explica que la última entrega se gestó en 2004, “cuando un grupo de historiadores se dio cuenta que era importante actualizar aquella versión que se había hecho en el año 1973”, desde entonces “no ha parado de publicarse, de reimprimirse y de tomar diferentes formas”. Actualmente La Nueva Historia Mínima de México abarca hasta el año 2015. Sobre cuándo habrá una nueva revisión para abarcar los últimos años, la directora de publicaciones comenta que ya ha sido un tema consultado, “los historiadores tienen periodos diferentes a nosotros; están esperando un parteaguas, este gobierno podría serlo. Terminando este gobierno es posible una actualización de los últimos tiempos”. Said explica que las nuevas versiones obedecen a una “evolución hacia nuevos formatos, donde un libro digital pueda platicar, hablar y dialogar con los lectores”. Explica que el cuerpo del texto es la base sobre la que se construye toda la interacción. Se han añadido recursos digitales como vídeos, líneas de tiempo, glosarios y biografías que enriquecen la experiencia del lector, “son materiales creados exprofeso para cada uno de los siete capítulos del libro; todos fueron supervisados y ejecutados por sus respectivos autores”.

Un libro en formato de sitio web

Una de las grandes virtudes de La Nueva Historia Mínima de México es que no está escrita para especialistas, sino para gente de a pie que simplemente busca acercarse al conocimiento histórico, “puedes o no estar relacionado con el estudio de la historia; el libro está escrito de una forma sencilla y asequible para todas las personas”. Este lanzamiento digital vino acompañado con la presentación del libro en formato de página web; a través del sitio: nhmdemexico.colmex.mx, los usuarios podrán acceder al contenido íntegro del libro descargable, en un formato responsivo que permite su acceso tanto por ordenadores, tabletas y teléfonos móviles; un proyecto que se venía trabajando desde 2013. Aunque por el momento el Colmex no tiene planeado ningún proyecto que implique pasar otras publicaciones al formato de página web, sí lo considera como una posibilidad abierta “porque cada vez hay más contenidos que su forma impresa les vuelve más complejos con respecto a su publicación; el uso de estas herramientas digitales los convierte en textos mucho más fáciles de publicar”. Menciona que actualmente su colección editorial ofrece títulos impresos que se complementan con páginas web, por lo que esta práctica no es nueva ni mucho menos descartable. Said anuncia que, más allá de la coyuntura generada por la contingencia sanitaria, actualmente el Colmex lleva a cabo un proyecto de digitalización bastante grande, “estamos terminando de digitalizar alrededor de 600 títulos más que también en su momento tendrán acceso abierto con descarga gratuita”. Hoy en día la oferta de la institución comprende no sólo La Historia Mínima de México; el proyecto de digitalización ofrece 96 publicaciones más, aunados a 10 títulos recientes de la colección: Historia mínima, colección derivada de La Historia Mínima de México.